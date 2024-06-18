【專家之眼】連勝文提中國人是追尋民族民主的深刻詰問

不知多少人還記得兩蔣時期小學習作本底頁，印有「做個活活潑潑的好學生、做個堂堂正正的中國人」，乃至於前陸委會主委蔡英文在國會殿堂說過「我是中國人」這些話？過去理所當然地表述中國人認同，到後來逐漸銷聲匿跡，但在賴清德總統不回應自己與中華民族關係後，國民黨副主席連勝文卻又在出席海峽論壇大會開幕式上，公開表示「作為一個道地的台灣人，也可以是一個堂堂正正的中國人」。

應該要注意的是，此發言不僅讓外界面對台灣人民認同的演變過程，更有提醒相關人等留意此說映照出的意義：警覺私領域的認同與被迫選邊的政治操作，以及將中國人並列「堂堂正正」時代隱含的主體性，留下追求中華民族和平發展的空間。

對中華民國派而言，連勝文兼論台灣與中國人說法，自然合理。他的演講從家族史切入，提及中國與台南連家的深厚連結：日本殖民台灣時期，曾祖父連雅堂住過廈門鼓浪嶼、鼓吹民族主義、呈請恢復中國國籍；祖父連震東也回到大陸，參與抗戰；連並述及，同時有更多的台灣人也加入了這場神聖的民族保衛戰。

因此，連從先人歷史裡提煉出，關於台灣人與中國人的兼容並蓄。他說，這兩種沒有衝突，更何況兩岸還有共同信仰、語言、飲食、生活習慣和節日等，更加凸顯兩岸人民都是中華民族的一分子。

雖然他從跨越海峽的家族史談起兩岸淵源，但根據歷史事實，同時代即便是留在台灣的人民，大多也跟台南連家一樣，具有中華民族或中國人認同。會這樣說，是因為當時多數台灣住民，並未興起現代獨派語境下的台灣人概念，而確實具有現代民族主義概念下的中國認同。

最明顯的證據，是被殖民統治四十年後的台灣人，還要日本總督府推皇民化運動，以免徵募的台籍日本兵在戰場上調轉槍頭，而戰後國府接收人員來台時，人民自動歡迎的表態，也證明當時台人對中國，乃至於同屬中華民族的看法。

兩蔣來台後，承載並延續台人的中國認同，推動反共政策。該注意的是，這段期間多數台人的民族認同並未混淆國家認同，國家充滿朝氣希望。在蔣經國時期，政府呼籲中共不僅要「經濟學台灣」，更要「政治學台北」，人民面對兩岸競爭，也具有制度優越性、時間站在我們這裡的信心。如此氣氛，能一直延續到前陸委會主委蔡英文被立委質詢時說「我是中國人」。那時蔡主委負責處理兩岸事務，沒人質疑她的認同可能成為中共統戰樣板。由此可知，認同與效忠組合可以多元，統戰也不一定有用，要看領導人怎麼帶領國家。

當然，現在認同的情況不同了。在日本殖民時期堅持的天然中，似乎比不上被建構的「天然台」。形成主因之一當歸咎於李登輝開啟的諸手段，再加上獨派把台灣人與中國人認同對立起來的策略。連的說法不禁讓人好奇：為什麼要在此時重提的當代意義。

看來似乎至少有以下原因。首先，警覺私領域的認同與被迫選邊的政治操作。對人民而言，認同應該是私密、無涉道德的選擇。而台灣追求民主自由的目標之一，就在對個人私領域的尊重。無奈在特定政治勢力操作下，對於非我族類正在施以輿論壓力。例如同時就有媒體報導的「國安人士」帶風向，稱此次海峽論壇有個推動台胞證、居住證、臨時入境機動車駕駛許可「三證聯辦」，是要「把台灣人變中國人！」

即便把中國視為中華人民共和國，所謂「國安人士」說法也是經不起檢驗的。因為類似證件兩岸多有。台人在大陸要拿台胞證，去過對岸的民進黨高官，肯定也辦過，陸人赴台，則要辦大陸居民往來台灣通行證；至於後面兩證，要看申請人在當地工作生活的長期便利性需求，否則想辦也填不了地址。而居住證雖曾被蔡政府稱是「陸方內國化與矮化我主權地位的政治圖謀」，但細看其理由，也沒講出辦此證可以改變兩岸政治、法律，甚至認同狀態，否則應可納入兩岸條例第九條之一的管制。媒體操作是要給參加海峽論壇者壓力，也把部分人希望更便利的生活期待，抹紅為具政治意圖。只是辦個證而已，就被選邊了，政治之恐怖蠻橫，莫此為甚。為民主自由努力過的台灣人，不能接受如此抹紅伎倆。

其次，留下追求兩岸和平發展的空間。連的說法，既合九二共識一中各表，也含有兩蔣時期的時代印記，具有相當主體性。就算不談民族認同，台北市長蔣萬安對連言論的看法，也提供了另個答案。他說，「我們都是中華民國國民。」在如此前提下，他續稱雙城論壇是目前兩岸間僅存的官方對話管道與平台。連的話照顧了兩岸需求，而中共到底有沒有默示空間呢？留給人民判斷。

至於連發言另個潛台詞，還能從民族形成的理論交鋒來看。簡言之，傳統中華民族說法，是認為歷史地理血緣等原生自然因素，形成了民族認同；但建構論卻認為，需要有國家的刻意為之，民族才得以成為民族。在台灣的中國人、中華民族認同逐漸萎縮，不是獨派單獨操作的結果。而連在中共政協主席王滬寧前的表述，目前在台只有被統戰與促進兩岸交流的解讀，但如果對民族形成過程有深刻了解者，當能心領神會其亦是對如何包容在台灣的中華民族載體的深刻詰問。真心追求兩岸和平發展空間者，在激賞於連的發言之外，也該面對連的認同所遭遇的困境吧！