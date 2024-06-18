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孫曉雅將卸任 盼台灣別對風險麻木

聯合報／ 國際中心／綜合報導
AIT台北辦事處處長孫曉雅即將卸任。 圖／聯合報系資料照片
AIT台北辦事處處長孫曉雅即將卸任。 圖／聯合報系資料照片

美國在台協會（ＡＩＴ）台北辦事處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）即將屆滿三年任期，她在卸任前建議台灣，別因為中方的挑釁措辭和行動驚慌失措，但是也別對這些風險麻木。

紐約時報報導，預計七月初離開台灣的孫曉雅建議，台灣與其夥伴國必須找到一條穩健道路，避免陷入歇斯底里或自滿。

她說，「我們老是被問說台灣到底有多危險，誠如你所聽聞指稱，台灣是全球最危險的地方。這些隻字片語有時無法真正反映完整的真實情況」。

但她談到中國大陸時表示：「當一個政府、一個國家、一名領袖告訴你他們正在想什麼和規畫什麼，你應該傾聽他們正在說些什麼。」

孫曉雅說，她擔任ＡＩＴ台北辦事處長的這三年內，俄羅斯入侵烏克蘭對台灣而言是別具意義的轉捩點，對台美深化連結也別具意義。

多數台灣民眾表示，他們相信若共軍真的攻台，美國會介入。不過，近來台灣再度掀起「疑美論」浪潮，這種對美國的懷疑態度，在那些認為台美沒必要對抗大陸的選民中特別受歡迎。

孫曉雅強調，對美國支持台灣的意圖或能力展現不信任，部分反映出中方的認知作戰，也反映民主國家對一件事意見分歧的正常消長。

孫曉雅 美國在台協會

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