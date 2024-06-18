聽新聞
test
0:00 / 0:00

新聞眼／資料屢遭遮蔽 凸顯國會改革必要

聯合報／ 本報記者唐筱恬
國民黨立院黨團副書記長徐巧芯（左起）、許宇甄、立委張智倫昨天在立法院黨團舉辦「內政布2.0？數位身分證文件塗黑政府怕什麼？」記者會，指出內政委員會成立「數位身分證換發政策及預算執行專案調閱小組」，要求內政部提供「服務計劃書」相關資料，然而內政部提供的資料內容幾乎「全都被塗黑」，質疑內政部在怕什麼。記者許正宏／攝影
國民黨立院黨團副書記長徐巧芯（左起）、許宇甄、立委張智倫昨天在立法院黨團舉辦「內政布2.0？數位身分證文件塗黑政府怕什麼？」記者會，指出內政委員會成立「數位身分證換發政策及預算執行專案調閱小組」，要求內政部提供「服務計劃書」相關資料，然而內政部提供的資料內容幾乎「全都被塗黑」，質疑內政部在怕什麼。記者許正宏／攝影

立法院日前成立數位身分證調閱小組要釐清數位身分證喊卡真相，現在卻被國民黨立委許宇甄踢爆，內政部提供給立委的資料竟出現塗黑、馬賽克等情況，甚至整本資料僅有目錄，而內政部則稱是依法遮蔽。攤開立院調閱小組紀錄可發現，資料塗黑事件已不是頭一遭，更凸顯完善國會改革調查權有其必要性，否則立院監督權根本蕩然無存。

大法官釋字第五八五號解釋中提及，立法院為有效行使「憲法」所賦予的立法職權，應享有一定的調查權，不過立院如何行使調查權？一直沒有相關配套措施，僅在「立法院職權行使法」明定「立委可在院會或委員會成立調閱小組，向特定機關調閱資料」，導致政府以個資法、商業機密為由遮蔽資料，讓立院查不了真相。

例如二○二二年新冠肺炎期間，疫苗採購合約疑點重重，時任立委的台北市長蔣萬安向衛福部調閱疫苗資料，結果衛福部將原始合約大量塗黑、遮蔽，讓蔣萬安看完憤而提告時任衛福部長陳時中瀆職，陳時中還反酸蔣萬安「立委當成這樣很奇怪」。

上月還有一例，立法院成立鏡電視申設及後續弊案爭議調閱專案小組，國民黨立委魯明哲看了資料後稱「有種被耍的感覺！」現場只有四、五個檔案夾，有一個檔案竟然只有一張紙，僅列檢調調閱幾次文件，但也沒說明調閱什麼文件，忍不住痛批ＮＣＣ「滿低級的」。

數位身分證政策猶如疫苗案，已浪費人民公帑十四億元，政策喊卡後每年還要花六千萬元維護設備。國民黨成立調閱小組釐清疑點，內政部提供的文件，好幾冊是「全冊塗黑」、好幾本只有目錄，已不只是無字天書，更是以個資機密之名、行遮掩之實。

連續好幾案，政府部門手法如出一轍，卻愈啟人疑竇，到底有何見不得光之處？此事正好給國會改革覆議案添柴火，凸顯國會調查權的必要性刻不容緩。

國會改革 國民黨 數位身分證 立法院 蔣萬安 覆議案 許宇甄 鏡電視 陳時中 魯明哲

延伸閱讀

全場笑翻！童言「尼莫…水裡游」 三寶爸蔣萬安竟問1句「小朋友驚呆」

藍提案大巨蛋解套蔣萬安強調尊重議會 遠雄：月底消安送審

大巨蛋強降雨室內又漏水 蔣萬安：視營運不佳列績效考評

大巨蛋遇大雨就漏水 蔣萬安：列入年度績效考評

相關新聞

數位身分證文件塗黑 藍質疑隱瞞

行政院二○二一年暫緩推動數位身分證，立法院內政委員會成立「數位身分證換發政策及預算執行調閱專案小組」，但內政部提供資料後...

新聞眼／資料屢遭遮蔽 凸顯國會改革必要

立法院日前成立數位身分證調閱小組要釐清數位身分證喊卡真相，現在卻被國民黨立委許宇甄踢爆，內政部提供給立委的資料竟出現塗黑...

內政部：提供調閱小組資料 涉個資部分依法遮蔽

針對國民黨團質疑內政部提供給立法院數位身分證調閱小組的資料整本被塗黑，內政部表示，依據立法院職權行使法，已經提供數位身分...

藍新北黨團挺財劃法 批陳其邁只想到自己

地方疾呼盡速修正財政收支劃分法，高雄市長陳其邁不滿藍版財劃法，也對首都統籌分配稅款加3%有「異見」，喊話要賴清德總統將首...

孫曉雅將卸任 盼台灣別對風險麻木

美國在台協會（ＡＩＴ）台北辦事處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）即將屆滿三年任期，她在卸任前建議台灣，別因為中方...

廣角鏡／韓國瑜 慶生吃壽桃

立法院長韓國瑜昨天六十七歲生日，政界大咖、部會首長紛紛祝賀。韓國瑜也在臉書曬出慶生照，湧入上萬粉絲按讚。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。