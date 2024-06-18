新聞眼／資料屢遭遮蔽 凸顯國會改革必要

立法院日前成立數位身分證調閱小組要釐清數位身分證喊卡真相，現在卻被國民黨立委許宇甄踢爆，內政部提供給立委的資料竟出現塗黑、馬賽克等情況，甚至整本資料僅有目錄，而內政部則稱是依法遮蔽。攤開立院調閱小組紀錄可發現，資料塗黑事件已不是頭一遭，更凸顯完善國會改革調查權有其必要性，否則立院監督權根本蕩然無存。

大法官釋字第五八五號解釋中提及，立法院為有效行使「憲法」所賦予的立法職權，應享有一定的調查權，不過立院如何行使調查權？一直沒有相關配套措施，僅在「立法院職權行使法」明定「立委可在院會或委員會成立調閱小組，向特定機關調閱資料」，導致政府以個資法、商業機密為由遮蔽資料，讓立院查不了真相。

例如二○二二年新冠肺炎期間，疫苗採購合約疑點重重，時任立委的台北市長蔣萬安向衛福部調閱疫苗資料，結果衛福部將原始合約大量塗黑、遮蔽，讓蔣萬安看完憤而提告時任衛福部長陳時中瀆職，陳時中還反酸蔣萬安「立委當成這樣很奇怪」。

上月還有一例，立法院成立鏡電視申設及後續弊案爭議調閱專案小組，國民黨立委魯明哲看了資料後稱「有種被耍的感覺！」現場只有四、五個檔案夾，有一個檔案竟然只有一張紙，僅列檢調調閱幾次文件，但也沒說明調閱什麼文件，忍不住痛批ＮＣＣ「滿低級的」。

數位身分證政策猶如疫苗案，已浪費人民公帑十四億元，政策喊卡後每年還要花六千萬元維護設備。國民黨成立調閱小組釐清疑點，內政部提供的文件，好幾冊是「全冊塗黑」、好幾本只有目錄，已不只是無字天書，更是以個資機密之名、行遮掩之實。

連續好幾案，政府部門手法如出一轍，卻愈啟人疑竇，到底有何見不得光之處？此事正好給國會改革覆議案添柴火，凸顯國會調查權的必要性刻不容緩。