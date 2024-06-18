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內政部：提供調閱小組資料 涉個資部分依法遮蔽

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導

針對國民黨團質疑內政部提供給立法院數位身分證調閱小組的資料整本被塗黑，內政部表示，依據立法院職權行使法，已經提供數位身分證相關資料五大卷八十七份文件，依法沒有拒絕、隱匿。

內政部表示，立法院內政委員會數位身分證調閱專案小組五月二日要求內政部、行政院、工程會及中央印製廠提供工作小組會議資料、相關委託研究、研討會紀錄、報告、相關招標文件、合約書及對外函文等相關資料，並於五月廿九日要求再提供新一代國民身分證換發規畫案的管控會議歷次紀錄等資料，內政部均配合提供，涉個資部分依法遮蔽、並依政府資訊公開法，內部討論資訊不予提供。

內政部表示，依立法院職權行使法第五十二條，文件調閱的調閱報告書及處理意見未提出前，其工作人員、專業人員、保管人員或查閱人員負有保密義務，不得對文件內容或處理情形予以揭露，應請調閱人員遵守該規定，內政部並將依法配合提供適法資料。

內政部 數位身分證 立法院

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國民黨批塗黑資料 內政部：涉個資依法遮蔽無隱匿

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