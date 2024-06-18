聽新聞
test
0:00 / 0:00

數位身分證文件塗黑 藍質疑隱瞞

聯合報／ 記者張睿廷陳熙文／台北報導
國民黨立院黨團副書記長徐巧芯（左起）、許宇甄、立委張智倫指出內政部提供給數位身分證換發調閱小組的資料，有多冊「全被塗黑」。記者許正宏／攝影
國民黨立院黨團副書記長徐巧芯（左起）、許宇甄、立委張智倫指出內政部提供給數位身分證換發調閱小組的資料，有多冊「全被塗黑」。記者許正宏／攝影

行政院二○二一年暫緩推動數位身分證，立法院內政委員會成立「數位身分證換發政策及預算執行調閱專案小組」，但內政部提供資料後，國民黨團昨開記者會表示，內政部資料出現全冊「塗上馬賽克」情形，甚至整本只剩目錄，成為無字天書，將提案凍結或刪除整筆預算。

數位身分證原預計二○二○年上路，隔年卻因資安爭議緊急喊卡。廠商向政府求償逾十億元，內政部長林右昌稱最終調解金額為二點八億元。朝野立委三月在內政委員會成立調閱小組以釐清真相，追究相關人員失職責任。

國民黨立院黨團副書記長許宇甄、立委張智倫徐巧芯等人昨開記者會。許宇甄指出，數位身分證案是賴清德總統擔任行政院長時推出的政策，因倉促上路，存在資安疑慮，最後宣告暫緩，已浪費十四億公帑，每年仍要花六三七五萬元維護將來可能用不到的機器。

許宇甄表示，立法院內政委員會三月成立調閱小組，向內政部調閱相關資料釐清疑點，但內政部提供的文件，好幾冊是全冊塗黑，有幾本只提供目錄，甚至二○一九年以後的會議資料完全看不到，發函詢問內政部，只回函「依法不便提供」。

許宇甄指出，內政部提供的文件資料時間不連貫、不完整、重要資訊大量塗黑，顯然有所隱瞞。此事也正好說明，為什麼國會需要擁有「調查權」。

立委張智倫說，調閱小組去查負責數位身分證規畫案的國巨公司會議紀錄，發現內政部與國巨一年開會超過廿次，卻沒有提供任何一次會議紀錄給調閱小組，更有一千多頁被塗黑。立委徐巧芯則說，資料不僅塗黑，還用了三種馬賽克，根本是無字天書。

對此，民進黨立委、內政委員會召委吳琪銘表示，對國民黨立委的說法表示尊重，但他說，他本人也看過調閱的相關內容，立法院要求的部分都有按調閱程序、依法提供，並沒有發現什麼瑕疵，不清楚藍營立委不滿的地方是指哪些部分。

內政部 吳琪銘 張智倫 徐巧芯 數位身分證 林右昌 許宇甄 賴清德

延伸閱讀

被黃捷嗆「罷免我來處理」 徐巧芯反酸：「8+9」？

覆議案藍綠動員拚場恐爆衝突 徐巧芯：藍支持者相當冷靜

數位身分證文件被「馬賽克」如天書 國民黨團：內政部想隱瞞什麼？

拜登重申武力防衛台灣 許宇甄：跟烏克蘭狀況幾乎一致

相關新聞

數位身分證文件塗黑 藍質疑隱瞞

行政院二○二一年暫緩推動數位身分證，立法院內政委員會成立「數位身分證換發政策及預算執行調閱專案小組」，但內政部提供資料後...

新聞眼／資料屢遭遮蔽 凸顯國會改革必要

立法院日前成立數位身分證調閱小組要釐清數位身分證喊卡真相，現在卻被國民黨立委許宇甄踢爆，內政部提供給立委的資料竟出現塗黑...

內政部：提供調閱小組資料 涉個資部分依法遮蔽

針對國民黨團質疑內政部提供給立法院數位身分證調閱小組的資料整本被塗黑，內政部表示，依據立法院職權行使法，已經提供數位身分...

藍新北黨團挺財劃法 批陳其邁只想到自己

地方疾呼盡速修正財政收支劃分法，高雄市長陳其邁不滿藍版財劃法，也對首都統籌分配稅款加3%有「異見」，喊話要賴清德總統將首...

孫曉雅將卸任 盼台灣別對風險麻木

美國在台協會（ＡＩＴ）台北辦事處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）即將屆滿三年任期，她在卸任前建議台灣，別因為中方...

廣角鏡／韓國瑜 慶生吃壽桃

立法院長韓國瑜昨天六十七歲生日，政界大咖、部會首長紛紛祝賀。韓國瑜也在臉書曬出慶生照，湧入上萬粉絲按讚。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。