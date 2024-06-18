數位身分證文件塗黑 藍質疑隱瞞

行政院二○二一年暫緩推動數位身分證，立法院內政委員會成立「數位身分證換發政策及預算執行調閱專案小組」，但內政部提供資料後，國民黨團昨開記者會表示，內政部資料出現全冊「塗上馬賽克」情形，甚至整本只剩目錄，成為無字天書，將提案凍結或刪除整筆預算。

數位身分證原預計二○二○年上路，隔年卻因資安爭議緊急喊卡。廠商向政府求償逾十億元，內政部長林右昌稱最終調解金額為二點八億元。朝野立委三月在內政委員會成立調閱小組以釐清真相，追究相關人員失職責任。

國民黨立院黨團副書記長許宇甄、立委張智倫、徐巧芯等人昨開記者會。許宇甄指出，數位身分證案是賴清德總統擔任行政院長時推出的政策，因倉促上路，存在資安疑慮，最後宣告暫緩，已浪費十四億公帑，每年仍要花六三七五萬元維護將來可能用不到的機器。

許宇甄表示，立法院內政委員會三月成立調閱小組，向內政部調閱相關資料釐清疑點，但內政部提供的文件，好幾冊是全冊塗黑，有幾本只提供目錄，甚至二○一九年以後的會議資料完全看不到，發函詢問內政部，只回函「依法不便提供」。

許宇甄指出，內政部提供的文件資料時間不連貫、不完整、重要資訊大量塗黑，顯然有所隱瞞。此事也正好說明，為什麼國會需要擁有「調查權」。

立委張智倫說，調閱小組去查負責數位身分證規畫案的國巨公司會議紀錄，發現內政部與國巨一年開會超過廿次，卻沒有提供任何一次會議紀錄給調閱小組，更有一千多頁被塗黑。立委徐巧芯則說，資料不僅塗黑，還用了三種馬賽克，根本是無字天書。

對此，民進黨立委、內政委員會召委吳琪銘表示，對國民黨立委的說法表示尊重，但他說，他本人也看過調閱的相關內容，立法院要求的部分都有按調閱程序、依法提供，並沒有發現什麼瑕疵，不清楚藍營立委不滿的地方是指哪些部分。