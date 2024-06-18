聽新聞
test
0:00 / 0:00

藍新北黨團挺財劃法 批陳其邁只想到自己

聯合報／ 記者林麗玉李成蔭葉德正／連線報導
新北市議會國民黨團昨開「議員政見誰兌現？ 錢留新北接地氣 重修財劃法 市政更順利」記者會，請到台北商業大學財政稅務系教授黃耀輝做說明。記者李成蔭／攝影
新北市議會國民黨團昨開「議員政見誰兌現？ 錢留新北接地氣 重修財劃法 市政更順利」記者會，請到台北商業大學財政稅務系教授黃耀輝做說明。記者李成蔭／攝影

地方疾呼盡速修正財政收支劃分法，高雄市長陳其邁不滿藍版財劃法，也對首都統籌分配稅款加3%有「異見」，喊話要賴清德總統將首都移來高雄。新北市長侯友宜說，遷都是嚴肅議題，尤其涉及國土計畫，要經專家、國人充分溝通與討論，財劃法最重要精神是公開透明做合理分配。新北市議會國民黨團昨開記者會，批陳其邁遷都說法是只想到自己，學者也說，把餅做大就不會有分配問題。

對陳其邁的「遷都高雄說」，台北市長蔣萬安說，北市近年獲得的統籌分配稅款加上中央補助款，2022年排名第4，去年排名第3，都不是第一，台北市對中央財稅貢獻有40%，卻只獲15%。希望財劃法修法，可以「將餅做大」，了解地方實際需求，讓中央與地方有更多合作。

立院財委會明將續審攸關中央地方如何分配財源的財政收支劃分法，各地議會也關注此事。新北議會國民黨團書記長陳偉杰批評，財劃法現況很不公平，中央前瞻第三期特別預算中，高雄市占四分之一，台北市是六都墊底，比嘉義、屏東、雲林還低；議員常反映地方需求爭取建設特別有感，「如果中央公平也就算了，偏偏就是厚此薄彼」。

新北議會國民黨團財務長白珮茹表示，中央不修正，是嚴重傷害地方自治精神，中央集權又「集錢」。

台北商業大學財政稅務系教授黃耀輝說，財劃法就是要解決垂直財政失衡問題，統籌分配稅款若把餅做大，分配就不是問題；回顧過去歷史資料，1999年後中央收入從57%成長到平均75%，地方處境艱辛。修法思維必須超越黨派，民進黨執政的屏東縣、嘉義縣受益大，不該再反對。

侯友宜 白珮茹 蔣萬安 財劃法 財政收支劃分法 賴清德 陳偉杰 陳其邁

延伸閱讀

陳其邁提遷都反制藍版財劃法 黃偉哲：若未獲善意贊成遷高雄

影／藍新北黨團挺財劃法 批陳其邁「只想到自己」

影／陳其邁嗆遷都高雄 侯友宜：遷都跟財劃法無關

不滿修財劃法獨厚北市陳其邁喊遷都 蔣萬安：北市貢獻40%僅分15%

相關新聞

數位身分證文件塗黑 藍質疑隱瞞

行政院二○二一年暫緩推動數位身分證，立法院內政委員會成立「數位身分證換發政策及預算執行調閱專案小組」，但內政部提供資料後...

新聞眼／資料屢遭遮蔽 凸顯國會改革必要

立法院日前成立數位身分證調閱小組要釐清數位身分證喊卡真相，現在卻被國民黨立委許宇甄踢爆，內政部提供給立委的資料竟出現塗黑...

內政部：提供調閱小組資料 涉個資部分依法遮蔽

針對國民黨團質疑內政部提供給立法院數位身分證調閱小組的資料整本被塗黑，內政部表示，依據立法院職權行使法，已經提供數位身分...

藍新北黨團挺財劃法 批陳其邁只想到自己

地方疾呼盡速修正財政收支劃分法，高雄市長陳其邁不滿藍版財劃法，也對首都統籌分配稅款加3%有「異見」，喊話要賴清德總統將首...

孫曉雅將卸任 盼台灣別對風險麻木

美國在台協會（ＡＩＴ）台北辦事處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）即將屆滿三年任期，她在卸任前建議台灣，別因為中方...

廣角鏡／韓國瑜 慶生吃壽桃

立法院長韓國瑜昨天六十七歲生日，政界大咖、部會首長紛紛祝賀。韓國瑜也在臉書曬出慶生照，湧入上萬粉絲按讚。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。