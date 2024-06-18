藍新北黨團挺財劃法 批陳其邁只想到自己

地方疾呼盡速修正財政收支劃分法，高雄市長陳其邁不滿藍版財劃法，也對首都統籌分配稅款加3%有「異見」，喊話要賴清德總統將首都移來高雄。新北市長侯友宜說，遷都是嚴肅議題，尤其涉及國土計畫，要經專家、國人充分溝通與討論，財劃法最重要精神是公開透明做合理分配。新北市議會國民黨團昨開記者會，批陳其邁遷都說法是只想到自己，學者也說，把餅做大就不會有分配問題。

對陳其邁的「遷都高雄說」，台北市長蔣萬安說，北市近年獲得的統籌分配稅款加上中央補助款，2022年排名第4，去年排名第3，都不是第一，台北市對中央財稅貢獻有40%，卻只獲15%。希望財劃法修法，可以「將餅做大」，了解地方實際需求，讓中央與地方有更多合作。

立院財委會明將續審攸關中央地方如何分配財源的財政收支劃分法，各地議會也關注此事。新北議會國民黨團書記長陳偉杰批評，財劃法現況很不公平，中央前瞻第三期特別預算中，高雄市占四分之一，台北市是六都墊底，比嘉義、屏東、雲林還低；議員常反映地方需求爭取建設特別有感，「如果中央公平也就算了，偏偏就是厚此薄彼」。

新北議會國民黨團財務長白珮茹表示，中央不修正，是嚴重傷害地方自治精神，中央集權又「集錢」。

台北商業大學財政稅務系教授黃耀輝說，財劃法就是要解決垂直財政失衡問題，統籌分配稅款若把餅做大，分配就不是問題；回顧過去歷史資料，1999年後中央收入從57%成長到平均75%，地方處境艱辛。修法思維必須超越黨派，民進黨執政的屏東縣、嘉義縣受益大，不該再反對。