65政黨被廢止備案 內政部：依法解散

內政部今天表示，依照政黨法規定，政黨有連續4年未召開黨員大會或黨員代表大會、連續4年未依法推薦候選人參加公職人員選舉、備案後1年內未完成法人登記者，由內政部廢止其備案；已有65個政黨因違反規定，經內政部依法廢止備案。

內政部指出，目前正值「政黨法」所規範的政黨財務申報期間，有政黨負責人及幹部疑有違反反滲透法情事，被檢調機關查扣帳冊，以致無法如期申報財報。依憲法增修條文第5條第5項規定，政黨的目的或其行為，危害中華民國的存在或自由民主的憲政秩序者為違憲。政黨或其負責人及選任人員倘有破壞自由民主憲政秩序的情事，內政部將依相關事實提請政黨審議會後，向憲法法庭聲請解散。

內政部重申，政黨從事政治活動，應確實遵守政黨法及相關法律，不得有接受境外勢力指示、委託或資助，從事發展組織的行為，以免觸犯國安法及反滲透法等規定而遭受處罰及解散，呼籲政黨確實遵守相關法令規範，共同維護我國自由民主，健全政黨政治發展。

而在65個被廢止備案的政黨中，包括台北市議員邱威傑（呱吉）、網紅志祺七七及「眼球中央電視台」主播視網膜2019年宣布成立的「歡樂無法黨」，在2021年2月19日遭廢止備案；而今年被廢止備案的政黨共12個，包括台灣民意黨、中華照生黨、市地公有連線、中山梅花黨、勞工黨、聾國黨、宗教聯盟、道政聯盟、商工統一促進會、中國全民黨、中華赤色聯盟，以及中華新住民黨。