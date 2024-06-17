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呼應賴總統拚經濟 卓榮泰：8月成立經濟發展委員會

討論科技偵查法規範 卓揆：法務部加強釋疑提配套

中央社／ 台北17日電

民眾對詐騙深惡痛絕，行政院卓榮泰今天晚間宴請民進黨立委，就「打詐4法」等議題交換意見；尤其在科技偵查的規範上，針對外界提出救濟程序等疑慮之處，卓榮泰要求法務部加強釋疑，提出配套措施。

為增進行政立法溝通，卓榮泰分4梯次宴請民進黨立委，第4場餐敘在台大醫院國際會議中心舉行，出席立委以立法院司法及法制委員會、社會福利與衛生環境委員會成員為主。

與前幾場餐敘不同，與會者轉述指出，開場時，卓榮泰未先致詞，而是請出席的部會首長說明業管的業務狀況，會中也討論到打詐4法，即詐欺犯罪危害防制條例草案、科技偵查及保障法草案、通訊保障及監察法部分條文修正草案及洗錢防制法修正案。

與會立委指出，特別在科技偵查的規範上，到底要用行政院推出的「專法」科技偵查及保障法草案規範，還是要以朝野立委所提、修正刑事訴訟法，在當中增訂科技偵查專章，兩個草案均已在委員會初審通過，待未來的黨團協商。

與會者轉述指出，卓榮泰會中提及支持行政院所提專法版本，並強調一定要回應社會對於打詐的期待，趕快完成立法及修法；但在過程中，一些團體一定會有疑義，因此要求法務部要去釋疑、強化論述，並提出相關配套，補強外界質疑的部分。

輪番發言過程中，與會者舉例，在專法中的一些科技偵查作為，涉及隱私或有人權侵害之虞的部分條文，未規定要通知當事人，也因此沒有後續的救濟程序。卓榮泰則說，既然有這麼好的武器，法務部應就相關救濟、問責程序，以及對於人權有侵害的部分提出配套措施。

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