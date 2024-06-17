內政部：政黨若違反國安法、反滲透法 將聲請解散

內政部今天說，已有65個政黨因違反政黨法規定，經內政部廢止備案；政黨不得接受境外勢力指示、委託或資助，從事發展組織的行為，以免觸犯國安法及反滲透法等規定，而遭受處罰及解散。

報載中共邀約藝人擬組「台灣擁和黨」。內政部今天下午發布新聞稿指出，人民有組織政黨的權利，但有意籌組及參與政黨活動的民眾應拒絕中共利誘操控，淪為一時統戰工具，以免觸犯國安法及反滲透法而受罰。

內政部晚間再度發布新聞稿表示，依政黨法第27條規定，政黨有連續4年未召開黨員大會或黨員代表大會、連續4年未依法推薦候選人參加公職人員選舉、備案後1年內未完成法人登記者，由內政部廢止其備案。已有65個政黨因違反上述規定，經內政部依法廢止備案。

內政部指出，目前正值政黨法所規範的政黨財務申報期間，有政黨負責人及幹部疑有違反反滲透法，被檢調機關查扣帳冊，以致無法如期申報財報。

內政部說，依憲法增修條文第5條第5項規定，政黨的目的或其行為，危害中華民國存在或自由民主憲政秩序者為違憲。政黨或其負責人及選任人員倘有破壞自由民主憲政秩序的情事，內政部將依相關事實，提請政黨審議會後，向憲法法庭聲請解散。

內政部重申，政黨從事政治活動，應確實遵守政黨法及相關法律，不得有接受境外勢力指示、委託或資助，從事發展組織的行為，以免觸犯國安法及反滲透法等規定，而遭受處罰及解散，呼籲政黨確實遵守相關法令規範，共同維護自由民主，健全政黨政治發展。