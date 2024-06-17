呼應總統拚經濟 卓揆：8月成立經濟發展委員會

賴清德總統今接見「社團法人中華民國工商協進會第26屆理監事」時強調，新政府的首要目標是拚經濟，行政院長卓榮泰晚間也呼應總統的說法，擬於8月成立經濟發展委員會，就薪資、所得分配、財政金融，全方面提出福國利民政策，全力拚經濟。

卓榮泰近來分批宴請民進黨立委，今晚邀請立法院衛環委員會，與司法及法制委員會立委一同用餐。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤於宴後轉述指出，卓榮泰表明，希望在覆議案攻防落幕後，進入福國利民、拚經濟的新階段，行政院擬於8月成立經濟發展委員會，擴大邀集產官學研等經濟意見領袖，並擴大民間參與，協助政院未來拚經濟，並搭配國家希望工程等幾個重大政策。

吳思瑤指出，晚宴中也針對覆議案的攻防進行討論，行政部門再次說明提出覆議案的理由，強調這絕對不是惡意對抗立法院，而是為了捍衛憲法精神，必須闡明立場，請執政黨立委能夠協助強化社會面論述；執持反對意見的「青鳥」群眾也將在立法院處理覆議案時再度動員，他們希望在野黨委員能聽到民意。

吳思瑤並表示，勞動部長何佩珊也提到勞基法修法，鬆綁65歲強制退休年齡，可有效解決中高齡就業問題。而針對就業服務法修法，放寬80歲以上不需要巴氏量表即可申請外籍看護，何佩珊表示，現在行政部門的多元免評方案得以有效協助長輩快速獲得移工照護，希望立委能支持勞動部立場。

此外，吳思瑤說，全民健保法修法這周要進行黨團協商，衛福部長邱泰源也努力向在野黨溝通，與醫界領袖對話，希望全民健保法別依在野黨修法版本，強制將點值提高到0.95或1元，否則將陷入財政紀律的困境。他指出，將以點值0.9為目標，並提出完善的配套措施。