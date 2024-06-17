翁曉玲拿秋海棠地圖談領土 顧立雄：現無反攻大陸政策

國民黨立委翁曉玲今天質詢國防部長顧立雄是否承認秋海棠地圖是中華民國的領土，顧立雄回應，若依此說法，外蒙古也算中華民國疆域，中華民國現行有效的統治範圍就是台澎金馬，現在也沒有採取反攻大陸政策。

翁曉玲則質問，「是你不採取反攻大陸政策？還是我們全中華民國國民不採取反攻大陸政策？」顧立雄回應「至少就我個人的理解……」，但話未說完，翁曉玲則說，「所以這是部長你個人的意見」。

國防部長顧立雄上午赴立法院外交及國防委員會專案報告「海空戰力提升計畫採購進度及執行成效」，以及秘密報告「國防部機密專案預算需求」並備質詢。

由於總統賴清德昨在黃埔百年校慶提到，「中華民國在哪裡，黃埔精神就在哪裡」，國民黨立委翁曉玲詢問顧立雄，「我們中華民國在哪裡」，顧立雄指出，中華民國已在台澎金馬落地生根，因為黃埔創建時只有中華民國，沒有中華人民共和國，後來從南京遷到成都再到鳳山，都是隨著中華民國，因此「中華民國在哪裡，黃埔精神就在哪裡」。

翁曉玲再次詢問，若從憲法及法律角度觀察，顧立雄認為中華民國在哪裡，顧立雄回應，中華民國現在有效的統治範圍就是台澎金馬。

此時翁曉玲在簡報上秀出中國秋海棠地圖，再次詢問顧立雄，是否承認這是中華民國的地圖及領土。顧立雄則笑稱，若依照翁曉玲的說法，外蒙古也算在中華民國的疆域內，因此他只能回答中華民國有效統治（台澎金馬）的地方。

翁曉玲緊接著提到，憲法增修條文前言提及「因應國家統一前」的陳述，再問顧立雄什麼是國家統一、要跟誰統一。顧立雄表示，現在並無採取反攻大陸政策。

翁曉玲最後指出，賴總統昨天在黃埔校慶致詞提到兩岸互不隸屬，所以賴總統是否承認中華人民共和國嗎。顧立雄強調，中華人民共和國現在是事實存在，這是無庸置疑的。

翁曉玲批評，若承認中華人民共和國，那中華人民共和國的領土範圍包含台灣，賴總統身為中華民國總統，這樣的發言就是矮化台灣、拋棄中華民國的領土，給中華人民共和國合理收復台灣的理由，而賴總統才是中華民國賣國賊，承認中華人民共和國就是對中華民國很大的傷害。

顧立雄強調，國防部立場就是守土有責，捍衛的就是中華民國統治權所及的地區，國軍寸土不讓。

民進黨立委林俊憲則在臉書發文指出，翁曉玲搬出秋海棠地圖，想跟沿線10幾個邊境爭議國家宣戰嗎，她根本是慈禧再世吧。

林俊憲說，1948年，外蒙早已正式獨立，因此並非憲法中「固有之疆域」，這點甚至2012年馬政府時期的陸委會也官方承認過。而既然已承認蒙古國，那就代表秋海棠不僅不具現實意義，連「幻想」的用處都沒了。

他說，結果2024年法學博士翁大立委，卻拿著這張前總統馬英九認證的幻想地圖，「在國會殿堂上，要我們的國防部長承認是我國疆域？翁大立委是違憲上癮了嗎？」