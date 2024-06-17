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國民黨國會改革說明會遍地開花 場次曝光

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨今天公布國會改革明會後續場次，預計22日分別在台北及新北登場，23日則在高雄與嘉義舉行。圖／國民黨提供
國民黨今天公布國會改革明會後續場次，預計22日分別在台北及新北登場，23日則在高雄與嘉義舉行。圖／國民黨提供

國會改革法案覆議案21日展開記名表決，國民黨主席朱立倫日前預告，要在全台各地舉辦上百場國會改革說明會，首場15日已在台南敲響首場戰鼓。國民黨今天公布國會改革明會後續場次，預計22日分別在台北及新北登場，23日則在高雄與嘉義舉行。

國民黨指出，國會職權相關修法是為了讓立委負責任地在立法院行使職權，查弊、反貪、讓陽光照進國會，國民黨將在全台各地舉辦「國會改革說明會」，讓所有民眾清楚了解國會改革的重要性以及民生議題相關議案，讓立法院成為真正代表人民的國會。

目前暫定說明會場次包括，6月22日上午10時在國民黨中央黨部舉辦，下午2時於新北淡水科學園區銀鑽大樓。23日上午10時在國民黨高雄市黨部6樓禮堂，下午4時則在鳳山區北極殿地下室舉辦。下午2時在國民黨嘉義縣黨部二樓禮堂、3時30分在嘉義鈺通大飯店也各有一場說明會。

嘉義 國會改革 國民黨 朱立倫 立法院 覆議案

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