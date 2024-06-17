快訊

申請會員密碼常見視窗跳出1句話 過來人哀號：真的是跪地求饒

「酒駕剋星」永和警昏迷一個月今離世 同仁列隊敬禮慟：任務結束一路好走

鎖定數位科技 蕭美琴：政府有責任形塑經濟成長新動能

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
副總統蕭美琴出席「科技台灣 全速運轉」思科台灣數位加速計畫3.0啟動記者會。圖／總統府提供
副總統蕭美琴出席「科技台灣 全速運轉」思科台灣數位加速計畫3.0啟動記者會。圖／總統府提供

副總統蕭美琴今出席思科台灣數位加速計畫3.0啟動記者會。她指出，台灣擁有強大科技實力和創新能力，政府有責任在數位時代形塑下一階段台灣經濟成長新動能。

蕭美琴今出席「科技台灣　全速運轉」思科台灣數位加速計畫3.0啟動記者會，包括數位發展部長黃彥男、數位產業署署長呂正華、國家發展委員會副主委詹方冠、經濟部產業發展署副署長陳佩利、思科全球副總裁黃志明，及台灣總經理林岳田等亦與會參加。

蕭美琴致詞時表示，數位科技是現在世界各國全力發展的產業，同時也是造就人類未來進步與發展的關鍵領域，台灣很幸運在產官學研各界努力之下，數位科技不但走在世界最前端，還在持續創造下一個科技新時代。

她提到，幾年前，思科引進台灣數位加速計畫，在TDA1.0和TDA2.0發展過程中，貢獻台灣科技基礎設施與相關能力，她要感謝思科過去的努力，也非常期待TDA3.0將進一步瞄準投資 ESG管理技術擴散及產業應用，全方位培養資安人才、實戰技能及AI技術，擴展地方政府合作等，結合台灣數位化，並與產官學研各界共同合作。

蕭美琴指出，台灣擁有強大的科技實力及創新能力，近來世界的眼光都因此聚焦台灣。在這個數位時代，我們有責任形塑下一個階段臺灣經濟成長新動能。她感謝思科願意在台灣的數位科技及人才培育領域挹注資源，也持續與地方政府合作，推動多項數位計畫，成為政府打造「智慧城市」不可或缺的重要夥伴。

蕭美琴也感謝思科與各界夥伴，在台灣推動數位轉型過程中攜手同行，並扮演關鍵角色，讓臺灣於科技領域保持全球競爭力。相信大家一起投入，台灣一定可以不斷創造數位科技的新奇蹟。

數位發展部 蕭美琴 資安

延伸閱讀

思科擴大投資台灣 蕭副總統：台灣數位化重要動能

捷克中心台北成立 蕭美琴：盼更多捷克人來台

日台交流協會遊花蓮支持觀光 迎神秘嘉賓蕭美琴

影／綠議員抵制花蓮觀光 蕭美琴：花蓮需要溫暖應援、勿用政治眼光看待

相關新聞

【重磅快評】政客們不應消費台灣藍鵲

國會改革、反擴權兩陣營在立法院內外對峙局面升溫中！綠營的「青鳥行動」對上藍營的「藍鷹活動」，雙方都圍繞著不干牠事的台灣藍...

鎖定數位科技 蕭美琴：政府有責任形塑經濟成長新動能

副總統蕭美琴今出席思科台灣數位加速計畫3.0啟動記者會。她指出，台灣擁有強大科技實力和創新能力，政府有責任在數位時代形塑...

萬里國中學弟致函賴總統 提技職發展2建言

總統賴清德今天接見萬里國中應屆畢業生許顥騰，肯定其在校表現優秀。據了解，促成今日接見是因為許顥騰寄至總統府信箱的一封信，...

王建煊夫婦紀念金婚 韓國瑜將出席祝福

為了援助弱勢，前監察院長王建煊與蘇法昭夫婦將在6月26日慶祝60周年金婚紀念，立法院長韓國瑜將前往祝福！王建煊說，他慶祝金婚的意義，旨在拋磚引玉，希望有更多人與企業家能夠舉辦結婚紀念日活動，藉此關注台

核三廠1號機將除役 本月18日起逐步功率遞減運轉

核三廠1號機40年的運轉執照，將於2024年7月27日執照屆期，機組將停止運轉進入除役階段，並依除役計畫開始各階段工作。台電今（17日）指出，1號機預定2024年6月18日開始逐步功率遞減運轉，直到今年7月27日執照屆期日停機，達成為期40年的穩定供電任務。...

寶林茶室案釀6死 消基會啟動團訟 毒物醫：成案機會高

寶林茶室爆發邦克烈酸中毒事件，共造成6人死亡，24名輕重傷病者。消基會今天宣布，將為寶林茶室案受害消費者提起團體訴訟，此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。