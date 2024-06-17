鎖定數位科技 蕭美琴：政府有責任形塑經濟成長新動能

副總統蕭美琴今出席思科台灣數位加速計畫3.0啟動記者會。她指出，台灣擁有強大科技實力和創新能力，政府有責任在數位時代形塑下一階段台灣經濟成長新動能。

蕭美琴今出席「科技台灣 全速運轉」思科台灣數位加速計畫3.0啟動記者會，包括數位發展部長黃彥男、數位產業署署長呂正華、國家發展委員會副主委詹方冠、經濟部產業發展署副署長陳佩利、思科全球副總裁黃志明，及台灣總經理林岳田等亦與會參加。

蕭美琴致詞時表示，數位科技是現在世界各國全力發展的產業，同時也是造就人類未來進步與發展的關鍵領域，台灣很幸運在產官學研各界努力之下，數位科技不但走在世界最前端，還在持續創造下一個科技新時代。

她提到，幾年前，思科引進台灣數位加速計畫，在TDA1.0和TDA2.0發展過程中，貢獻台灣科技基礎設施與相關能力，她要感謝思科過去的努力，也非常期待TDA3.0將進一步瞄準投資 ESG管理技術擴散及產業應用，全方位培養資安人才、實戰技能及AI技術，擴展地方政府合作等，結合台灣數位化，並與產官學研各界共同合作。

蕭美琴指出，台灣擁有強大的科技實力及創新能力，近來世界的眼光都因此聚焦台灣。在這個數位時代，我們有責任形塑下一個階段臺灣經濟成長新動能。她感謝思科願意在台灣的數位科技及人才培育領域挹注資源，也持續與地方政府合作，推動多項數位計畫，成為政府打造「智慧城市」不可或缺的重要夥伴。

蕭美琴也感謝思科與各界夥伴，在台灣推動數位轉型過程中攜手同行，並扮演關鍵角色，讓臺灣於科技領域保持全球競爭力。相信大家一起投入，台灣一定可以不斷創造數位科技的新奇蹟。