綠不滿藍營財劃法版本 藍：歡迎提案理性討論

高雄市長陳其邁及民進黨立委黃捷反對國民黨版財劃法修法草案，國民黨團書記長洪孟楷今天表示，如果不滿意或有其他意見，歡迎民進黨提出版本一起在立法院理性討論，而非民粹式的謾罵。

國民黨版財劃法修法，台北市將增加3%統籌分配稅款，引發高雄市長陳其邁及南部立委反彈，更直言要遷都高雄。新北市長侯友宜今天表示，遷都是一個非常嚴肅的議題，跟財劃法沒有關係。民進黨立委黃捷反擊，「侯友宜忘記自己是新北市長，還是甘於當台北市長蔣萬安的小弟」。

財劃法掀起藍綠口水戰，立法院將於19日繼續審查財劃法修正草案，黃捷今天在社群平台表示，國民黨版財劃法直接寫明「台北身為首都要多拿3%」，國民黨版的財劃法有多無恥，獨厚國民黨執政縣市，台北單獨多拿3%、地方要多拿5777億，卻要中央補助款不能少。

黃捷認為，國民黨的目的，就是政黨利益大於國家利益，架空行政、癱瘓財政，葬送的是全國人民權益。

黃捷說，高雄市地理面積是台北市的11倍，過去為台灣撐起重工業跟環境的負擔，卻沒有相對應的稅收，現在國民黨版的財劃法要加劇過去政策錯誤造成的重北輕南現象，財劃法應能夠平衡區域發展，而不是像國民黨版財劃法，再次糟蹋南部的縣市。

黃捷表示，國民黨這樣的修法，不只是陳其邁非常生氣，高雄人也都非常生氣，接下來要選高雄市長的國民黨立委柯志恩，也應該要站出來，柯志恩和侯友宜，難道要為了保護「皇太孫」蔣萬安，犧牲高雄市民和新北市民嗎。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷受訪表示，陳其邁與民進黨籍台南市長黃偉哲，過去都擔任過立委，如果對於修法有其他的意見表達，歡迎請台南市、高雄市的區域立委一起提案，拿出版本，而非民粹式的謾罵。

洪孟楷指出，國民黨團版本就是針對過去財務不均、未公平對待每個縣市的狀況進行檢討，一旦修法通過，所有的縣市可分配到的額度，都會比現在都來得多。國民黨團歡迎大家在立法院財政委員會中理性討論，也請問黃偉哲、陳其邁是否支持財劃法修法。