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張凱鈞：出席海峽論壇依規申請 未超出民眾黨論述

中央社／ 台北17日電
民眾黨台商事務委員會主委張凱鈞。 聯合報記者陳政錄／攝影
民眾黨台商事務委員會主委張凱鈞。 聯合報記者陳政錄／攝影

民眾黨中央委員、台商事務委員會主委張凱鈞今天說，依民眾黨黨公職人員赴大陸規定提出申請出席海峽論壇，演講也並未超出民眾黨的兩岸論述，是為了聽取台商需求，也盼降低兩岸敵意螺旋。

張凱鈞率團參加第16屆海峽論壇，國台辦副主任潘賢掌會見張凱鈞時說，盼望家人和諧相處；張凱鈞表示，民眾黨始終堅持「兩岸一家親」。不過台灣民眾黨表示，並未收到海峽論壇的正式邀請，張凱鈞是以個人名義參加海峽論壇，並非代表黨中央出席。

張凱鈞下午在臉書發文表示，台灣生存不是內部找敵人，是要團結找出路，愛台灣不是民進黨及時代力量說了算。時代力量特意抹紅民眾黨，且持續對他參與海峽論壇一事大做文章，他深表遺憾且給予最嚴厲譴責。

張凱鈞說，他依民眾黨公職人員赴大陸規定提出申請出席海峽論壇，而在金融論壇演講所表述的兩岸論述，並未超出民眾黨的兩岸論述。民眾黨立委陳昭姿接收訊息未全面，在不了解資訊全貌下做出相關批判，他虛心接受，也已向陳昭姿說明。

張凱鈞說，他曾是捍衛中華民國的少校軍官，捍衛台灣十幾年，請問那時候時代力量黨主席王婉諭在哪裡。他也曾是台商，為台灣的年輕人營造更多機會，並響應政府新南向政策，開拓菲律賓項目，為何不說他也愛台灣、響應民進黨政府的南向政策。

張凱鈞指出，參加海峽論壇就是為了聽取台商需求，也希望降低兩岸敵意螺旋。民進黨不要一邊高喊要開放陸客來台，一邊又抹紅任何兩岸交流活動，打口水戰毫無意義，民眾黨長期主張要降低兩岸敵意，就必續在對等尊嚴的基礎上進行對話，只要符合對等尊嚴的情況下，進行相關互動交流，都將會是全民所樂見。

台灣民眾黨 張凱鈞 海峽論壇

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