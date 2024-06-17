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柯建銘批民眾黨不敢下鄉宣講 已是「傅隨組織」

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
民進黨立院黨團總召柯建銘。 圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團總召柯建銘。 圖／聯合報系資料照片

立法院本周將處理國會改革相關法案覆議案，民眾黨要求公開辯論，民進黨立院黨團總召柯建銘今在臉書上發文批評民眾黨已是「傅隨組織」，已是小藍，並稱民眾黨立院黨團總召黃國昌是「傅小弟」。

柯建銘今表示，黃國昌又出來開記者會，繼先前提議與民眾黨主席柯文哲電視辯論之後，現在又改為網路辯論也可以。他批評說，過去民進黨立委沈伯洋、議員苗博雅，以及民進黨政策會執行長王義川都曾找他辯論過，黃國昌都沒有回應，到底誰「怯戰」？

他認為，柯文哲與黃國昌見藍、綠各都下鄉宣傳，民眾黨現在已是「傅隨組織」（意指只聽從國民黨團總召傅崐萁），所以不敢面對選民，不知如何解釋「國民黨、民眾黨」共提毀憲亂政、無限擴權的假改革。

柯建銘說，新國會之後，藍白合流，民眾黨成小藍，黃國昌變成傅隨組織的傅小弟，在傅崐萁眼中只是表決的一隻手而已，遵從花蓮王所有的言行及背後中國的指示及統戰，民眾黨在國會毫無自主性，總召是姓傅不是姓黃，柯建銘批評藍白是聯合賣台。

柯建銘痛批，蔣渭水百年前所成立的台灣民眾黨倡言言論自由、台灣第一、追求民主，現在民眾黨竊取他的黨名，卻倒行逆施，在花蓮王領導下藍白合出賣台灣。如何對台灣人民交代？

柯建銘最後說，柯文哲、黃國昌兩人已走入不可逆的「政治終點」，乾脆提早下課，讓民眾黨「黨內民主」萌生、發芽、成長、重生。

台灣民眾黨 柯建銘 黃國昌

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