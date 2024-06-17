顧立雄證實 李世強將接中科院長

國防部長顧立雄今天在立院證實先前媒體報導，中山科學研究院院長將由國防部戰略規劃司長李世強中將接任。不過他保證，提前卸任的現任院長張忠誠，未來中科院還是會繼續借重其能力。

媒體報導，中科院於上周三（12日）召開臨時董事會，通過改選李世強為新任院長，將於7月1日上任。

國民黨立委馬文君今天在立院外交及國防委員會質詢顧立雄，中科院的人事案是否為真？顧立雄證實後，馬文君又問，現任院長張忠誠還有一年半任期，為何會被換下？顧立雄說，非常肯定張的作為跟努力，還會繼續借重他的能力，到他在中科院裡該有的位子，還是會被國防部所重用，「高度期待他繼續在中科院幫忙我們，還會有更高的位子。」擔任委員會召委的民進黨立委王定宇也開玩笑，「至少確定張忠誠還有工作。」

李世強是海軍官校77年班，109年12月接任戰規司，是近年國防部少數現役軍職的戰規司長，是近年我國對美軍事交流的要角之一。他先前曾任參謀本部聯三（作戰計畫）助理次長、海軍艦隊指揮部副指揮官等職。