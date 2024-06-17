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韓國瑜曬67歲慶生照 願「國泰民安、百姓安居樂業」

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院長韓國瑜在臉書貼出慶生照，立法院副院長江啟臣、立法院秘書長周萬來為韓國瑜慶生。 圖／取自韓國瑜臉書
立法院長韓國瑜在臉書貼出慶生照，立法院副院長江啟臣、立法院秘書長周萬來為韓國瑜慶生。 圖／取自韓國瑜臉書

立法院韓國瑜今天67歲生日，許多政界大咖、部會首長紛紛送上祝賀花籃，不少國民黨立委也發文祝韓國瑜生日快樂。韓國瑜今天也在臉書上曬出慶生照，除了感謝所有好友的生日祝福外，也希望「願國泰民安，百姓安居樂業，希望所有好朋友皆能平安喜樂、身體健康！」。

國會改革覆議戰即將在本周五（21日）表決，不過韓國瑜今天生日，立法院朝野氣氛意外和緩。一早各部會就送花籃到立院，包括總統府秘書長潘孟安、故宮院長蕭宗煌、財政部長莊翠雲、教育部長鄭英耀、商總會長許舒博、退輔會、中鋼公司等，藍綠大咖花籃塞滿立院走廊，場面相當壯觀。

不少國民黨立委也發文祝賀韓國瑜生日快樂，國民黨立委羅智強稱「祝立法院有史以來，每天都要聽民進黨胡扯、挑釁、最辛苦的韓院長生日快樂」，國民黨立委陳菁徽則以近日流行的「生日性格」來描述韓國瑜做事認真，不論外表看來多麼輕鬆自在，總是專心朝目標前進，努力做個負責任的家人及朋友。

國民黨 生日 立法院 韓國瑜

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