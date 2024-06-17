【重磅快評】調閱文件塗黑沒瑕疵？國會調查權剛好而已

立院內政委員會成立數位身分證調閱小組，藍委指內政部提供的資料塗馬賽克，甚至整本資料僅有目錄，根本是天書，質疑圖利廠商，國會改革五法勢在必行；不過，有綠委緩頰表示有看過文件，並未發現重大瑕疵。昔日陳時中將疫苗採購合約塗黑遮蔽，引發在野黨質疑，陳還嘲諷藍委「過了一年才說，要這種立委幹什麼？」，如今數位身分證文件塗黑被即時揭露，綠委還說沒問題，外界倒要問問「要這種綠委幹什麼？」

國民黨立院黨團上午舉行記者會，藍委許宇甄指數位身分證案未經完整規畫就上路，存在隱私及資安問題，只好喊卡，時任內政部長林右昌稱只賠了2.8億，但其實已浪費14億公帑；更扯的是，內政部提供給立院調閱小組的文件有好幾冊是全冊塗黑，有幾本只有提供目錄，讓人懷疑內政部塗黑資料的動機不單純。

藍委張智倫指出，數位身分證原本預計花費42億元，蘇貞昌接任行政院長後喊卡，調閱小組發現內政部一年與管理顧問公司開會20多次，卻沒有提供任何一次會議紀錄，1000多頁的服務計畫書內容全被塗黑，令人不解的是，內政部停止推動數位身分證後並未準備修法處理後續，每年卻仍要花6000萬元維護設備。

光是稍微看一下藍委整理的疑點，就可以發現數位身分證推動過程有太多說不清楚的環節。特別的是，這是賴清德擔任行政院長時極力要推動的重大政務，結果突然喊停、喊停後還要繼續花錢維護設備，立委要釐清疑點，內政部也不敢提供完整資料，相關資料記錄不是馬賽克，就是塗黑，令人不禁聯想，這不就是疫苗採購合約的翻版嗎？

新冠疫情期間，疫苗採購疑雲漫天，藍營要求公布採購合約，當時參選台北市長的陳時中陷入合約封存30年爭議，而衛福部提供給立法院的資料也是塗黑遮蔽，國民黨台北市長參選人蔣萬安還去告發陳瀆職。當時陳時中受訪嘲諷蔣萬安，過了一年才這樣說，要這種立委幹什麼？蔣回應，國民黨在立院是少數在野黨，只能接受遮蔽後調閱，結果送來的採購合約是塗黑三分之二，事後又甩鍋立院。

如果依陳時中的邏輯，如今數位身分證的資料塗黑、馬賽克，和疫苗採購合約的手法如出一轍，林右昌才去職不久，藍委應該是及時發現問題，光是政策突然喊停、會議記錄看不到、事後不修法推動還要編列預算維護設備，賠償金額兜不攏，問題一大堆，綠委卻說沒有重大瑕疵，不是沒認真看，就是睜眼說瞎話，套句陳時中的話「要這種立委幹什麼？」。

賴清德在總統大選年也談到高端疫苗採購合約，他鼓勵對手提告，還說各地檢舉高端62個案子，檢調都已查明，沒有任何弊端出現，但高端疑雲依舊盤旋；如今數位身分證文件也被塗黑遮蔽，是否暗示賴清德院長沒有推動完成的政務會成了賴總統任內第一個爆發的弊案？要民進黨自己動手查明，無異天方夜譚，任何頭腦清楚的人都知道，讓國會有合理的調查權，只是剛好而已。