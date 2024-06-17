顧立雄：首戰即終戰是中共一廂情願想法

國防部長顧立雄今天表示，台灣是守勢作戰，要有寸土必爭決心並持續強化自衛能力，中共1998年解放軍報有

提到「首戰即終戰」的說法，這是共軍預期目標，也是中共主觀期待、一廂情願的想法。

陸軍官校昨天舉行黃埔百年校慶活動，總統賴清德校閱後致詞指出，「不能接受首戰即終戰的投降主義」；馬英九基金會回應，總統演說顯示傾向尋求戰爭，但人民需要的是避免戰爭的總統，不是引戰的總統。

民進黨立委林楚茵上午在立法院外交及國防委員會質詢時表示，根據國防部智庫國防安全研究院於2018年發布的「中共政軍發展評估報告」第56頁提到「中國強調首戰即終戰，讓美軍未到、戰事已定」，因此「首戰即終戰」是指中共策略，而非台灣。

林楚茵說，馬英九基金會根本是造謠回應、偷換概念，硬把投降主義塞給前總統蔡英文政府。

顧立雄答詢時表示，國防院報告指的是「中國的期待」，若台灣接受「首戰就是終戰」，那才是投降主義。

顧立雄說，台灣是防衛守勢作戰，要有寸土必爭決心並持續強化自我防衛能力，逐步削弱共軍攻台能力；1998年解放軍報有提到「首戰即終戰」說法，這是共軍的預期目標，也是中共主觀期待、一廂情願的想法，國防院報告是引述共軍說法。

國民黨立委徐巧芯質詢時表示，能否點名誰是賴總統所說的投降主義派。顧立雄表示，沒辦法替賴總統回答這個問題，他只知道賴總統主要的意思是要強化自我防衛能力。

徐巧芯說，總統的意思大家都認同，但這番話會讓外界解讀成總統認為有人懷抱「中共打來就投降」的看法，「到底有這種想法的人是誰？我要陪賴總統、顧部長一起罵他」。