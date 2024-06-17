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韓國瑜67歲生日 藍委送特殊百元鈔、祝頭髮不要再掉了

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委陳菁徽。圖／聯合報系資料照
國民黨立委陳菁徽。圖／聯合報系資料照

立法院長韓國瑜今天67歲生日，國民黨立委接連送上祝賀鮮花與生日祝福，以及一些富有特殊意義的生日禮物。國國民黨立委張智倫送上流水編號「460617」有韓國瑜生日密碼的百元鈔票給韓國瑜收藏，國民黨立委陳菁徽則說日前已先送了花跟卡片，祝福韓國瑜主持議事越來越順暢、「頭髮不要再掉了」，今天加碼近來很流行的「生日當天性格描述」，透露6月17日生日的人「總是專心朝目標前進」；羅智強則在臉書為「史上最辛苦的立法院長」獻上生日祝福，還趁機偷酸民進黨立法院黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤讓韓國瑜的院長當得不容易。

張智倫表示，當國民黨全力推動國會改革，韓國瑜總是扛住壓力，無懼民進黨責難，公平公正主持議事，還以幽默化解衝突氛圍，是最辛苦、也最受庶民歡迎的院長。

張智倫指出，一位中和鄉親為了表達對韓院長的感謝，特別準備「460617」流水編號的百元鈔票，給生日在「民國46年6月17日」的韓院長收藏紀念，並交代自己一定要送交韓院長手中。

張智倫表示，他不只向韓國瑜說「生日快樂」，也要感謝韓國瑜在選戰期間，把第103場、最後一場公開助講給了他，更勉勵他做「有衝勁、有幹勁」的立委。擔任立委之後，始終謹記韓國瑜的教誨，力促政府改進沉痾弊病。

陳菁徽則是拿著韓國瑜Q版小公仔送上祝福，她說，上周就已經送花給韓國瑜，還送了一張卡，謝謝韓提醒大家穿西裝來開會，但自己也很憂心不同陣營如果打起來，會不會認錯人，所以也有建議，是否每個黨團做同色系西裝，大家可以輕鬆分辨出自己的陣營。

國民黨立委張智倫送出印有特殊流水編號「460617」的百元鈔票，給「民國46年6月17日」出生的立法院長韓國瑜收藏紀念。圖／張智倫提供
國民黨立委張智倫送出印有特殊流水編號「460617」的百元鈔票，給「民國46年6月17日」出生的立法院長韓國瑜收藏紀念。圖／張智倫提供

張智倫 生日 韓國瑜

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