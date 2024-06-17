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立院初審放寬外國專業人才限制卡關 條文保留送協商

中央社／ 台北17日電

立法院經濟委員會今天初審通過外國專業人士延攬及僱用法部分條文修正草案，雖然朝野立委在會前對修正條文內容已取得共識，不過，國民黨立委鄭天財從頭反對到底，幾經溝通未果，審查會只好將該條文保留送黨團協商，其餘的修正條文無異議通過。

立法院經濟委員會今天審查外國專業人士延攬及僱用法部分條文修正草案。

面對全球產業供應鏈重組，各國積極搶才態勢，牽動國際人才板塊變動，強化台灣延攬國際人才有利契機及誘因，民進黨立委邱議瑩、羅美玲、莊瑞雄、王定宇等人提案，鬆綁外國專業人才來台相關法規限制。

此次修法重點包括：一、放寬僑外生申請永久居留年限折抵，外國特定專業人才部分，取得博士學位者折抵2年（現行為1年），碩士學位者折抵1年（新增）；外國專業人才部分，取得學士及副學士學位者，折抵1年。（新增）二、增訂放寬外國專業人才及其眷屬適用身心障礙及長照服務。

另外是配合去年三讀修正通過入出國及移民法，刪除現行外國專業人士延攬及僱用法第12條第3項到第5項．回歸入出國及移民法規定。

朝野立委在會前對於修法內容已取得共識，不過，審查會逐條審查到第14條，也就是放寬僑外生申請永久居留折抵時間。鄭天財以影響到原住民權益為由表示反對。

審查會主席邱議瑩表示，這次修法是折抵時間放寬，跟原住民及國內的就業市場一點關係都沒有。民進黨立委陳亭妃出面打圓場並建議，將鄭天財意見寫在立法意旨中，邱議瑩仍表示，這部法已實施很多年，現在寫立法意旨很奇怪，並裁示休息。

協商後，鄭天財態度依然不變，但改口說，這次修法跟原住民無關，是影響國內就業市場。邱議瑩再次說明，這次修法是「居留時間的折抵，不是工作權的折抵」，即使國發會主委劉鏡清多次解釋並拿出數據佐證，鄭天財仍不為所動。

眼見鄭天財態度堅決，邱議瑩只好宣布條文保留送黨團協商，其餘條文照建議修正條文通過。

修法 原住民 邱議瑩

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