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傳中共邀約藝人擬組「台灣擁和黨」內政部籲勿違法

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導

傳中共邀約藝人擬組「台灣擁和黨」。內政部今天表示，人民有組織政黨的權利，基於政黨法主管機關立場，提醒有意籌組及參與政黨活動的民眾，不得有接受境外勢力指示或資助，從事發展組織的行為，以免觸犯國安法反滲透法等規定。

YouTuber波特王日前爆料中國大陸砸錢邀請網紅赴對岸拍片，實則文化統戰；歌手何以奇也在臉書公開收到「合作邀約」方案，內容提及陸方有意讓台灣藝人、網紅組「台灣擁和黨」，計畫投入2026地方選舉。

內政部指出，國家安全法第2條規定，任何人不得為外國、大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其所設立或實質控制之各類組織、機構、團體或其派遣之人，發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織；反滲透法第3條、第4條也規定任何人不得受境外敵對勢力的指示、委託或資助，從事選舉及捐贈政治獻金等行為。違者，均定有相關刑罰規定。

內政部說明，目前已知有共和黨及台灣人民共產黨負責人或幹部，因疑受中共指示、資助，替特定候選人造勢、推薦特定人士參選，或支持特定政黨及候選人等介選情事，涉及違反反滲透法，經檢察機關起訴有案。

內政部再次呼籲，民眾組織政黨及從事相關活動，應拒絕中共利誘操控而淪為一時統戰工具，避免觸犯國安法規而受罰。

內政部 反滲透法 國安法

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