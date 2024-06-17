快訊

核三廠1號機今年7月將除役 18日起逐步功率遞減運轉

美智庫：美國高科技核能慘輸中國15年 「2關鍵」奠定中方領先地位

LINE 6大新功能上線！不怕忘記帳號電郵密碼 安卓獨享社群1秘技

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賴總統喊首要目標拚經濟 呼籲企業為員工加薪

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
賴清德總統今接見「社團法人中華民國工商協進會第26屆理監事」。圖／總統府提供
賴清德總統今接見「社團法人中華民國工商協進會第26屆理監事」。圖／總統府提供

賴清德總統今天接見「社團法人中華民國工商協進會第26屆理監事」時表示，新政府的目標是拚經濟，持續朝「前瞻未來、智慧永續」、「競逐太空，探索海洋」、「布局全球，行銷全世界」三大方向推動台灣產業發展，並呼籲企業為員工加薪。

賴清德總統致詞時首先歡迎工商協進會理事長吳東亮率領傑出的企業家們。他強調，新政府的首要目標就是拚經濟，他特別邀請崇越科技董事長郭智輝擔任經濟部部長，認為要了解企業，莫過於企業界本身，因此應該從業界尋找傑出人才進入政府，協助推動國家經濟發展。

談及政府推動產業發展的三大方向。總統指出，第一個方向是「前瞻未來、智慧永續」，面對氣候危機，台灣必須堅定落實2050淨零轉型的目標；面對全球智慧化的挑戰，則必須積極發展人工智慧、促成人工智慧產業化，邀請國際級的企業來台投資，推動台灣成為「人工智慧之島」，同時加速各行各業在人工智慧的創新應用。

賴總統接著說，第二個方向是「競逐太空，探索海洋」，認為台灣要有決心成為無人機民主供應鏈的亞洲中心，也要競逐下一個世代通訊的中低軌道衛星；台灣也要探索海洋，因為台灣是海洋國家，應該善用海洋資源，豐富人民的海洋生活，並且投入海洋科技研究，推動海洋產業發展。

賴總統說，第三個方向是「布局全球，行銷全世界」，認為政府有責任持續改善投資環境，包括業界關心的水電、土地、人力、人才及法令鬆綁等問題，並提出政策吸引企業加碼投資。像是他在擔任行政院長時，提出「投資台灣三大方案」及投資抵減等政策，讓企業持續立足台灣。政府這幾年為了達到布局全球，已成功和越南、菲律賓、印度等國簽訂投資保障協定，也將持續和友好國家進行合作，期盼未來落實「境外關內」、「境內關外」的理念，讓企業布局全球更有力量。

賴總統說，為了協助台灣產品行銷全世界，政府也極積投入區域經濟。前總統蔡英文任內已提出「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）申請案，並與美國完成第一階段「台美21世紀貿易倡議」簽署，也和加拿大、澳洲等國簽署相關合作備忘錄。日前，他出席「2024歐洲日晚宴」時也請歐洲商會協助，期盼台灣能盡速與歐盟簽訂投資相關協定。

總統並提到，年輕人懷抱理想投入社會，但也面臨現實生活壓力，尤其台灣經濟成長率一直都高於消費者物價指數（CPI），但實質薪資增長卻不明顯，期盼企業界在獲利之餘，也能為員工加薪。

太空 永續

延伸閱讀

經長稱「電價非越便宜越好」 藍委疑：為再漲電價打預防針？

經長稱不必每房裝冷氣 楊瓊瓔：郭智輝家中裝幾台？

經長稱電價非越便宜越好 藍委酸：企業會覺得越貴越好？

納AI用電成長 郭智輝：推節能可滿足2028年前用電需求

相關新聞

韓國瑜67歲生日 藍委送特殊百元鈔、祝頭髮不要再掉了

立法院長韓國瑜今天67歲生日，國民黨立委接連送上祝賀鮮花與生日祝福，以及一些富有特殊意義的生日禮物。國國民黨立委張智倫送...

調閱文件被塗黑已成常態 立院只能是無牙的老虎？

行政院提國會改革覆議案即將在本周五表決，藍綠立委也將在全院委員會上對國會改革必要性展開論戰。恰巧的是立法院內政委員會日前...

【重磅快評】調閱文件塗黑沒瑕疵？國會調查權剛好而已

立院內政委員會成立數位身分證調閱小組，藍委指內政部提供的資料塗馬賽克，甚至整本資料僅有目錄，根本是天書，質疑圖利廠商，國...

傳中共邀約藝人擬組「台灣擁和黨」內政部籲勿違法

傳中共邀約藝人擬組「台灣擁和黨」。內政部今天表示，人民有組織政黨的權利，基於政黨法主管機關立場，提醒有意籌組及參與政黨活...

賴總統喊首要目標拚經濟 呼籲企業為員工加薪

賴清德總統今天接見「社團法人中華民國工商協進會第26屆理監事」時表示，新政府的目標是拚經濟，持續朝「前瞻未來、智慧永續」...

國民黨批塗黑資料 內政部：涉個資依法遮蔽無隱匿

立法院內政委員會今年3月18日通過臨時提案，決議成立數位身分證換發政策調閱專案小組。國民黨團今舉行記者會，質疑政府將數位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。