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生理用品免稅法案初審 全案保留送協商

中央社／ 台北17日電

生理用品免稅法案推動多年，3黨都有提案主張明定生理用品免徵營業稅。立法院財政委員會今天審查「加值型及非加值型營業稅法第8條條文修正草案」，初審結果全案提報院會討論，討論前交付黨團協商。

立法院財政委員會今天併案審查民進黨立委張宏陸等22人擬具「加值型及非加值型營業稅法第6條之1及第8條條文修正草案」，還有民眾黨團和國民黨立委林思銘等18人、洪孟楷等18人、吳宗憲等18人、陳菁徽等17人，以及民進黨立委黃捷等17人、郭昱晴等18人分別擬具「加值型及非加值型營業稅法第8條條文修正草案」。

草案審查過程中，民眾黨立委黃珊珊代表黨團說明提案版本，主張明定生理用品免營業稅。

黃珊珊指出，生理用品免稅法案是性別平等的概念，稅損並不多，可以代表先進國家的人權指標。

她說，女性生理用品免費才是重點，但現在還沒有辦法一步到位達到免費，所以退而求其次爭取先在免營業稅方面能夠跨出一大步，至於執行面相信稽徵單位可以想出辦法。

另外，包括民進黨立委伍麗華、李坤城、賴惠員、王世堅也都發言，支持生理用品免徵營業稅。

財政部長莊翠雲今天列席指出，營業稅是涵蓋在售價，所以消費者一次就付了。如果免徵營業稅，到底有沒有減徵，效益是否回歸到消費者，可能沒有辦法落實真正減徵的目的。

莊翠雲舉例，譬如買一包生理用品100元，裡面5元是稅，減為95元，改天98元、99元，商家會說因為成本提高了，或是灌到利潤裡，很難去追查，讓效益沒有辦法真正回到消費者。

莊翠雲指出，在稽徵實務上，營業稅最後是由消費者負擔，但它是一層一層的，如果最後要達到免徵營業稅，稽徵都要重新計算，成本相對高。

賦稅署長宋秀玲說，有研究其他國家做法，有部分國家減免生理用品稅，這些國家的稅率譬如20%或15%相對比較高，所以如果修法減免生理用品稅，最末端有沒有降價，消費者很容易發現，反觀台灣的稅率5%，所以差距不是很多，很難了解到底有沒有降價，差太少了，原物料種類又很多，必須一層一層去追，不太具有辨識度，這是稽徵會有困難的原因。

財政委員會輪值召委、國民黨立委羅明才今天主持會議時說，如果修法減免生理用品稅，每年稅收估計差新台幣3億8000萬元，稅損不多，希望財政部多多支持。

民進黨立委郭國文說，尊重財政部在專業上的評估，財政部的考量不是沒有道理；但另一方面，財政部的態度可以積極一點，譬如是不是在實務上可以展現行政作為和手段，發揮對通路和社會公益的影響力，增加更多的點讓女性朋友可以領用生理用品。

財政委員會今天通過郭國文等人共同提案，建請財政部會商相關部會擴大提供免費生理用品的範圍及管道，以落實女性權益的保障。對此，莊翠雲回應，會協調相關部會推動。

至於「加值型及非加值型營業稅法第8條條文修正草案」，財政委員會初審結果，全案提報院會討論，討論前交付黨團協商。羅明才表示，全案保留、併案送協商，這段時間也讓財政部協調各部會時有動力存在。

民進黨 消費者 莊翠雲

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