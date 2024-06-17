快訊

核三廠1號機今年7月將除役 18日起逐步功率遞減運轉

美智庫：美國高科技核能慘輸中國15年 「2關鍵」奠定中方領先地位

LINE 6大新功能上線！不怕忘記帳號電郵密碼 安卓獨享社群1秘技

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國民黨批塗黑資料 內政部：涉個資依法遮蔽無隱匿

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
數位身分證示意圖。圖／中央印製廠提供
數位身分證示意圖。圖／中央印製廠提供

立法院內政委員會今年3月18日通過臨時提案，決議成立數位身分證換發政策調閱專案小組。國民黨團今舉行記者會，質疑政府將數位身分證文件塗黑。內政部表示，依據立法院職權行使法，已提供數位身分證相關資料5大卷87份文件，依法沒有拒絕、隱匿。

國民黨團副書記長許宇甄今天表示，內政部提供給立法院數位身分證調閱小組的資料不僅整本塗黑，甚至有些內容只有目錄，不曉得在怕什麼。

內政部表示，立法院內政委員會數位身分證調閱專案小組5月2日要求內政部、行政院、工程會及中央印製廠提供工作小組會議資料、相關委託研究、研討會紀錄、報告、相關招標文件、合約書及對外函文等相關資料，並於5月29日要求再提供新一代國民身分證換發規畫案的管控會議歷次紀錄等資料，內政部均配合提供，涉個資部分依法遮蔽、並依政府資訊公開法第18條，內部討論資訊不予提供。

內政部表示，依立法院職權行使法第52條，文件調閱的調閱報告書及處理意見未提出前，其工作人員、專業人員、保管人員或查閱人員負有保密義務，不得對文件內容或處理情形予以揭露，應請調閱人員遵守該規定，內政部並將依法配合提供適法資料。

內政部 數位身分證 立法院

延伸閱讀

中共擬邀藝人組黨 內政部籲拒絕利誘避免違反國安法

覆議案藍綠動員拚場恐爆衝突 徐巧芯：藍支持者相當冷靜

調閱文件被塗黑已成常態 立院只能是無牙的老虎？

數位身分證調閱文件塗黑？綠委：未發現重大瑕疵

相關新聞

韓國瑜67歲生日 藍委送特殊百元鈔、祝頭髮不要再掉了

立法院長韓國瑜今天67歲生日，國民黨立委接連送上祝賀鮮花與生日祝福，以及一些富有特殊意義的生日禮物。國國民黨立委張智倫送...

調閱文件被塗黑已成常態 立院只能是無牙的老虎？

行政院提國會改革覆議案即將在本周五表決，藍綠立委也將在全院委員會上對國會改革必要性展開論戰。恰巧的是立法院內政委員會日前...

【重磅快評】調閱文件塗黑沒瑕疵？國會調查權剛好而已

立院內政委員會成立數位身分證調閱小組，藍委指內政部提供的資料塗馬賽克，甚至整本資料僅有目錄，根本是天書，質疑圖利廠商，國...

傳中共邀約藝人擬組「台灣擁和黨」內政部籲勿違法

傳中共邀約藝人擬組「台灣擁和黨」。內政部今天表示，人民有組織政黨的權利，基於政黨法主管機關立場，提醒有意籌組及參與政黨活...

賴總統喊首要目標拚經濟 呼籲企業為員工加薪

賴清德總統今天接見「社團法人中華民國工商協進會第26屆理監事」時表示，新政府的目標是拚經濟，持續朝「前瞻未來、智慧永續」...

國民黨批塗黑資料 內政部：涉個資依法遮蔽無隱匿

立法院內政委員會今年3月18日通過臨時提案，決議成立數位身分證換發政策調閱專案小組。國民黨團今舉行記者會，質疑政府將數位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。