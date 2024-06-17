國民黨批塗黑資料 內政部：涉個資依法遮蔽無隱匿

立法院內政委員會今年3月18日通過臨時提案，決議成立數位身分證換發政策調閱專案小組。國民黨團今舉行記者會，質疑政府將數位身分證文件塗黑。內政部表示，依據立法院職權行使法，已提供數位身分證相關資料5大卷87份文件，依法沒有拒絕、隱匿。

國民黨團副書記長許宇甄今天表示，內政部提供給立法院數位身分證調閱小組的資料不僅整本塗黑，甚至有些內容只有目錄，不曉得在怕什麼。

內政部表示，立法院內政委員會數位身分證調閱專案小組5月2日要求內政部、行政院、工程會及中央印製廠提供工作小組會議資料、相關委託研究、研討會紀錄、報告、相關招標文件、合約書及對外函文等相關資料，並於5月29日要求再提供新一代國民身分證換發規畫案的管控會議歷次紀錄等資料，內政部均配合提供，涉個資部分依法遮蔽、並依政府資訊公開法第18條，內部討論資訊不予提供。

內政部表示，依立法院職權行使法第52條，文件調閱的調閱報告書及處理意見未提出前，其工作人員、專業人員、保管人員或查閱人員負有保密義務，不得對文件內容或處理情形予以揭露，應請調閱人員遵守該規定，內政部並將依法配合提供適法資料。