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卓榮泰盼中央地方合作 達成2030減少行人死亡率50%

中央社／ 台北17日電

行政院長卓榮泰今天說，為加快行人安全相關工程改善進度，他親自召開會議，要求在「危險路口盤點改善」、「校園學區人行安全」等優先項目，必須提出具體改善期程；中央、地方政府和公民共同努力，齊心達成2030年減少行人死亡率50%的目標。

卓榮泰今天透過臉書表示，行人安全是民眾高度關注的議題，為了加快行人安全相關工程的改善進度，他親自召開會議，要求在「危險路口盤點改善」、「校園學區人行安全」等優先項目，必須要提出具體改善期程。他請交通部和地方政府妥善合作，盡力完成目標，讓人民走在路上能感到安心。

卓榮泰表示，他也請交通部要完整揭露資訊，並且增加公民參與管道，為了道路安全提升，中央政府、地方政府和公民可以共同努力，齊心達成2030年減少行人死亡率50%的目標。

他說，推動人本交通、改善行人安全，是總統賴清德的承諾，也是行動創新內閣重要的任務。新內閣會秉持「為老問題找新方法，為新問題找好方法」的原則，讓台灣成為安全、安心、舒適的人行環境。

卓榮泰 行人

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