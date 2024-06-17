經歷槍林彈雨的市長 民進黨議員邀侯參訪烏克蘭

新北市議會今天總質詢，民進黨新潮流議員林秉宥以自己日前造訪烏克蘭經驗指出，烏俄戰爭可能將進入尾聲，新北應把握機會爭取烏克蘭災後重建龐大商機，他更邀侯到烏克蘭第一線經歷「槍林彈雨」，重振2028雄風；侯友宜說，聲援烏克蘭有很多方式，災後重建、人道救援等都行。林認為侯說出生入死，但不了解槍林彈雨，侯激動反擊，全台灣沒有人參加比我多，你是去參訪，不是上戰場，「你如果拿槍跟人家對打，我會覺得你不錯」。

今（17日）新北市議會總質詢由民進黨張錦豪、林秉宥、戴瑋姍、顏蔚慈、蘇錦雄聯合質詢。

林秉宥詢問侯友宜，先前到國外參訪否有帶回相關訂單或商機，並播放自己先前到烏克蘭參訪影片指出，目前烏克蘭百廢待舉，市長常說槍林彈雨，應該到烏克蘭前線走一遭，現在世界各國都低調投入烏克蘭災後重建，新北應把產業量能送到全世界。

侯友宜說，感謝議員邀請，他看到影片心有所感，每個人無論是總統還是國人，都應該避戰；但林秉宥認為，避戰是最後結果，國家受到侵略當然應該有所反應。

侯友宜強調，當然侵略了、挑釁了，就要團結一致；林再問，共機繞台、演習是不是挑釁？侯說，當然是挑釁，他當初也是公開反對。

林秉宥認為，侯說要做好自我防衛，卻反對保二總隊軍事化訓練；侯強調，勢必要做好自己準備，保二總隊權責不是軍人，有些權責要劃分清楚，他們不是參加街頭巷戰，而是守好關鍵基礎設施。

林秉宥說，侯過去說出深入死，但似乎對槍林彈雨不是那們了解；侯激動回應，「台灣沒有人比我參加還要多槍戰」，他更指林「你是去烏克蘭參訪，你不是自己去上戰場」，不是你拿槍跟人家對打「你拿槍對打我會覺得你不錯、很厲害」、「我是跟歹徒槍林彈雨」。

林秉宥強調，因侯過去有這些經驗，其他人他也不敢邀請；但侯友宜表示，要幫助烏克蘭有很多方式，人道、戰後重建都可以幫忙，不一定要到第一線。

林邀侯一起到烏克蘭前線再次經歷一次槍林彈雨，侯說，「你去無法帶槍啊，要上戰場才是槍林彈雨」，要槍林彈雨是要去打戰，如果去晃一圈不要帶給人家困擾就不錯了。

張錦豪說，說到槍林彈雨就會想到市長，希望市長能超前部署，到烏克蘭宣揚新北價值，協助災後重建。

侯友宜說，議員選擇到第一線他很佩服，也很不簡單，雖沒有槍林彈雨，也會碰到很多狀況，不是沒去就不勇敢，而是有很多方式能夠協助。

張錦豪也推薦侯友宜可以找汐止在地優秀人才民眾黨立委黃國昌一起去，可以為侯加分；侯友宜說，那你下次投票投給他。

張也說，侯有中評委身分，去烏克蘭走一回，宣揚普世價值，說不定得到和平獎，也能宣揚新北產業科技。