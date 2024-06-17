快訊

「受害者連信義廣場都不敢走」！消基會啟動寶林茶室團訟 金額可能破億

93歲資深女星進食噎到 引發肺部感染送醫不治

超沒存在感！台灣1縣市被酸「廢到笑」 網狂搖頭：你不吃菜？

被黃捷嗆「罷免我來處理」 徐巧芯反酸：「8+9」？

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委徐巧芯。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委黃捷日前透露有很多人想要罷免國民黨立委徐巧芯，還放話「我來處理」。徐巧芯今天反酸黃捷是「8+9」（指屁孩、好逞凶鬥狠的年輕人），指從來沒聽過有人要「處理」徐巧芯，有人想要用威脅、恐嚇的方式讓她閉嘴，但絕對不可能成功

針對黃捷的說法，徐巧芯質疑「處理」到底是什麼意思？「生魚片還是牛排？她有說怎樣處理嗎？還是8+9的那種我要處理？」，因為她沒看到黃捷說話影片，所以不確定黃捷的意思為何。

徐巧芯接著說，她活了35年，沒聽過有人說要處理自己這樣的話，一般來說會去報警，但因為黃捷是名立法委員，所以她想應該是不用因為這句話去報警吧？

徐巧芯最後說，他是立委，熱愛自己工作，相當喜歡為人民發聲，如有人想要用8+9的方式讓她閉嘴，是沒有用的，徐巧芯還出示自己的手機「提醒」黃捷，今天是黃捷揚言告徐巧芯的第6２天，為何到現在都沒有下文？

徐巧芯 成功 黃捷

延伸閱讀

覆議案藍綠動員拚場恐爆衝突 徐巧芯：藍支持者相當冷靜

徐巧芯問誰是投降主義者？顧立雄苦笑：沒法替總統回答

影／嗆聲徐巧芯！王世堅：國民黨可直接提倒閣 解散國會、全面改選

高督盟發表議會評鑑結果 批2人嚴重疏於問政

相關新聞

被黃捷嗆罷免時「我來處理」 徐巧芯酸黃捷「是8+9」？

民進黨立委黃捷日前透露有很多人想要罷免國民黨立委徐巧芯，還放話「我來處理」。徐巧芯今天反酸黃捷是「8+9」（指屁孩、好逞...

陳其邁提遷都反制藍版財劃法 黃偉哲：若未獲善意 贊成遷高雄

高雄市長陳其邁針對財劃法修法，昨指稱不公平，表示國民黨修法版本要讓首都增加3%分配款，「我就叫賴總統把首都遷來高雄」，台...

女檢包庇涉詐男友竟無刑責 黃國昌：法務部長「踹共」

台北地檢署偵辦律師鄭鴻威擔任詐騙集團軍師案，之後爆發司法版無間道案外案。民眾黨立委黃國昌今天爆料，這起詐騙案件其中一名涉...

綠問行政院覆議案 侯友宜：等你請我當行政院長再來說

立法院本周將決戰行政院所提覆議案，民進黨新北市議員顏蔚慈今天總質詢，詢問新北市長侯友宜對行政院覆議案態度？侯表示，這是行...

影／藍新北黨團挺財劃法 批陳其邁「只想到自己」

財劃法持續引發討論，新北市議會國民黨團今開記者會抨擊民進黨應該儘速同意，讓地方更有預算做建設，同時也批高雄市長陳其邁遷都...

調閱文件被塗黑已成常態 立院只能是無牙的老虎？

行政院提國會改革覆議案即將在本周五表決，藍綠立委也將在全院委員會上對國會改革必要性展開論戰。恰巧的是立法院內政委員會日前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。