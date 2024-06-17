被黃捷嗆「罷免我來處理」 徐巧芯反酸：「8+9」？

民進黨立委黃捷日前透露有很多人想要罷免國民黨立委徐巧芯，還放話「我來處理」。徐巧芯今天反酸黃捷是「8+9」（指屁孩、好逞凶鬥狠的年輕人），指從來沒聽過有人要「處理」徐巧芯，有人想要用威脅、恐嚇的方式讓她閉嘴，但絕對不可能成功。

針對黃捷的說法，徐巧芯質疑「處理」到底是什麼意思？「生魚片還是牛排？她有說怎樣處理嗎？還是8+9的那種我要處理？」，因為她沒看到黃捷說話影片，所以不確定黃捷的意思為何。

徐巧芯接著說，她活了35年，沒聽過有人說要處理自己這樣的話，一般來說會去報警，但因為黃捷是名立法委員，所以她想應該是不用因為這句話去報警吧？

徐巧芯最後說，他是立委，熱愛自己工作，相當喜歡為人民發聲，如有人想要用8+9的方式讓她閉嘴，是沒有用的，徐巧芯還出示自己的手機「提醒」黃捷，今天是黃捷揚言告徐巧芯的第6２天，為何到現在都沒有下文？