快訊

「受害者連信義廣場都不敢走」！消基會啟動寶林茶室團訟 金額可能破億

93歲資深女星進食噎到 引發肺部感染送醫不治

超沒存在感！台灣1縣市被酸「廢到笑」 網狂搖頭：你不吃菜？

陳其邁提遷都反制藍版財劃法 黃偉哲：若未獲善意贊成遷高雄

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市長黃偉哲表示，如果陳其邁的抗議還是得不到善意回應，他也贊成遷都高雄。記者鄭惠仁／攝影
台南市長黃偉哲表示，如果陳其邁的抗議還是得不到善意回應，他也贊成遷都高雄。記者鄭惠仁／攝影

高雄市長陳其邁針對財劃法修法，昨指稱不公平，表示國民黨修法版本要讓首都增加3%分配款，「我就叫賴總統把首都遷來高雄」，台南市長黃偉哲表示，這是陳其邁對南北資源不均的抗議，若沒獲善意回應，贊成遷都高雄。

黃偉哲說，台北市做為首都，數十年來已經獨占大多數的資源，並養成半天龍國的心態，自己覺得認真來思考的話，當然遷都茲事體大，而且將來牽涉的資源非常多，所以要非常慎重。

但是，長久以來資源南北分配不公，重北輕南也是不爭的事實，藉著這次財政收支劃分法的修正，應該是往資源更平均的方向來修，而不是更惡化重北輕南的方向來修。這次陳其邁市長所提出的遷都高雄的提議，應該解讀為對資源南北不均的抗議，如果抗議還是得不到善意回應，「我贊成遷都高雄」。

修法 陳其邁 黃偉哲

延伸閱讀

影／陳其邁嗆遷都高雄 侯友宜：遷都跟財劃法無關

不滿修財劃法獨厚北市陳其邁喊遷都 蔣萬安：北市貢獻40%僅分15%

陳其邁不滿藍版財劃法拋首都南遷 侯友宜：兩者沒關聯

芒果季節 台南市長黃偉哲、副市長葉澤山分進合擊日本及新北行銷

相關新聞

被黃捷嗆「罷免我來處理」 徐巧芯反酸：「8+9」？

民進黨立委黃捷日前透露有很多人想要罷免國民黨立委徐巧芯，還放話「我來處理」。徐巧芯今天反酸黃捷是「8+9」（指屁孩、好逞...

陳其邁提遷都反制藍版財劃法 黃偉哲：若未獲善意贊成遷高雄

高雄市長陳其邁針對財劃法修法，昨指稱不公平，表示國民黨修法版本要讓首都增加3%分配款，「我就叫賴總統把首都遷來高雄」，台...

女檢包庇涉詐男友竟無刑責 黃國昌：法務部長「踹共」

台北地檢署偵辦律師鄭鴻威擔任詐騙集團軍師案，之後爆發司法版無間道案外案。民眾黨立委黃國昌今天爆料，這起詐騙案件其中一名涉...

綠問行政院覆議案 侯友宜：等你請我當行政院長再來說

立法院本周將決戰行政院所提覆議案，民進黨新北市議員顏蔚慈今天總質詢，詢問新北市長侯友宜對行政院覆議案態度？侯表示，這是行...

影／藍新北黨團挺財劃法 批陳其邁「只想到自己」

財劃法持續引發討論，新北市議會國民黨團今開記者會抨擊民進黨應該儘速同意，讓地方更有預算做建設，同時也批高雄市長陳其邁遷都...

調閱文件被塗黑已成常態 立院只能是無牙的老虎？

行政院提國會改革覆議案即將在本周五表決，藍綠立委也將在全院委員會上對國會改革必要性展開論戰。恰巧的是立法院內政委員會日前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。