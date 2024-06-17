陳其邁提遷都反制藍版財劃法 黃偉哲：若未獲善意贊成遷高雄

高雄市長陳其邁針對財劃法修法，昨指稱不公平，表示國民黨修法版本要讓首都增加3%分配款，「我就叫賴總統把首都遷來高雄」，台南市長黃偉哲表示，這是陳其邁對南北資源不均的抗議，若沒獲善意回應，贊成遷都高雄。

黃偉哲說，台北市做為首都，數十年來已經獨占大多數的資源，並養成半天龍國的心態，自己覺得認真來思考的話，當然遷都茲事體大，而且將來牽涉的資源非常多，所以要非常慎重。

但是，長久以來資源南北分配不公，重北輕南也是不爭的事實，藉著這次財政收支劃分法的修正，應該是往資源更平均的方向來修，而不是更惡化重北輕南的方向來修。這次陳其邁市長所提出的遷都高雄的提議，應該解讀為對資源南北不均的抗議，如果抗議還是得不到善意回應，「我贊成遷都高雄」。