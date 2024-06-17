女檢包庇涉詐男友竟無刑責 黃國昌：法務部長「踹共」

台北地檢署偵辦律師鄭鴻威擔任詐騙集團軍師案，之後爆發司法版無間道案外案。民眾黨立委黃國昌今天爆料，這起詐騙案件其中一名涉案律師朱一品的女友、桃園地檢署檢察官吳亞芝，不但鼓勵男友加入詐騙集團，還未迴避擔任相關案件公訴蒞庭檢察官，在蒞庭期間還對累犯加重隻字不提，結果桃檢僅移付評鑑，沒追究刑事責任，怒轟「法務部配合放水，桃檢公然包庇」，要求法務部長鄭明謙出來講清楚。

黃國昌今天召開「檢察官淪詐團幫兇，桃檢明知還在包庇護航」記者會，黃國昌出示桃檢起訴鄭鴻威、朱一品等詐團軍師的起訴書。黃國昌爆料，其中吳亞芝明知鄭鴻威找律師參與詐團犯罪，還鼓勵其男友律師朱一品加入，吳亞芝稱「好吧！我只覺得這個是打進他們那個詐騙圈子的好機會」，審檢辯共同沈淪為詐團幫兇，這樣的司法如何不讓人痛心？

另外，黃國昌還指出，朱一品一方面擔任該詐團旗下車手許柏霆的辯護律師，洩露偵查中之秘密給予鄭鴻威轉交詐團，使詐團能做風險控管，另一方面其女友吳亞芝擔任該案公訴蒞庭的檢察官，已經嚴重違反利益迴避，令人不敢置信的是，起訴檢察官認為許柏霆為累犯應加重求刑，沒想到吳亞芝蒞庭時，卻未就累犯加重提出任何證明，導致該名車手未被加重其刑，這難道不是檢察官刻意放水嗎？

黃國昌質疑，根據桃檢起訴律師鄭鴻威等人的起訴書，檢察官早就知道許柏霆的辯護律師為朱一品，吳亞芝還是承辦男友為詐團客戶辯護的檢察官，為何桃檢只將吳亞芝移送檢察官評鑑委員會評鑑，「既沒有啟動刑事調查，也沒有啟動行政調查？」甚至法務部次長黃謀信上周在司法司法委員會答詢時坦承，未將「男友辯護洩密、女友公訴放水」的離譜情事移送評鑑，這不是包庇護航，什麼才是包庇護航？

黃國昌表示，桃園地檢署還對外還發新聞稿指，女檢與律師只是男女朋友間私人訊息，並非檢察官執行職務，請問幫男友的詐團客戶公訴蒞庭，不是檢察官執行職務是什麼？呼籲法務部不要置身事外，桃園地檢署公然護航放水到這種程度，是否要追究責任？請鄭明謙出來講清楚！別如同88會館案檢察官案件一樣，法務部又繼續包庇自家人。