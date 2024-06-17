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中共擬邀藝人組黨 內政部籲拒絕利誘避免違反國安法

中央社／ 台北17日電

報載中共邀約藝人擬組「台灣擁和黨」。內政部今天說，人民有組織政黨的權利，但有意籌組及參與政黨活動的民眾應拒絕中共利誘操控，淪為一時統戰工具，以免觸犯國安法反滲透法而受罰。

媒體報導，藝人何以奇公開一份北京慈光影視傳媒公司所寄的「合作邀約」方案，內容提到「構建新型兩岸關係」計畫，希望台灣藝人協助發表，以後將可輕鬆在中國掙錢。

內政部透過新聞稿表示，人民有組織政黨的權利，基於政黨法主管機關立場，提醒有意籌組及參與政黨活動的民眾，不得有接受境外勢力指示或資助，從事發展組織的行為，以免觸犯國安法及反滲透法等規定。

內政部指出，國家安全法第2條規定，任何人不得為外國、大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其所設立或實質控制的各類組織、機構、團體或其派遣之人，發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織；反滲透法第3條、第4條也規定，任何人不得受境外敵對勢力的指示、委託或資助，從事選舉及捐贈政治獻金等行為。違者，都定有相關刑罰規定。

內政部說，目前已知有共和黨及台灣人民共產黨負責人或幹部，因疑受中共指示、資助，替特定候選人造勢、推薦特定人士參選，或支持特定政黨及候選人等介選情事，涉及違反反滲透法，經檢察機關起訴有案。

內政部呼籲，民眾組織政黨及從事相關活動，應拒絕中共利誘操控，淪為統戰工具，避免觸犯國安法規而受罰。

內政部 反滲透法 國安法

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