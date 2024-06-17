綠議員邀訪烏克蘭 侯友宜：可供人道及重建協助

民進黨議員林秉宥等人今天邀請新北市長侯友宜出訪烏克蘭，提供人道關懷；侯友宜表示，這凸顯了避戰的重要，若要幫助烏克蘭，可以提供很多人道協助及戰後重建的幫忙。

新北市議會進行市政總質詢，林秉宥等人針對兩岸是否互不隸屬等問題進行聯合質詢，現場還送上「維尼熊」布偶。侯友宜表示，兩岸應對等、尊嚴及友善，要避戰，但也不接受任何國家對台灣的挑釁。

戴瑋姍針對侯友宜參選總統時，對於中共介選幫助了誰的看法，侯友宜表示，選舉過了，那一頁已翻了。兩岸問題，一切都按中華民國憲法規定。

日前才從烏克蘭參訪返台的林秉宥等人送上烏光蘭簽證影本海報，邀請侯友宜前往烏克蘭參訪。

林秉宥表示，烏俄戰爭已可看到結束曙光，他看到各國官員都在烏克蘭，低調準備投人災後重建，這是很大的商機，希望侯能帶頭前進關懷及帶新北產業的量能投入戰後重建。

張錦豪表示，如果侯友宜想再戰2028 ，這是超前部署的加分作法，不僅可去宣揚民主普世價值，協助災後重建，還打開新北市知名度及維持政治能量，因此，希望侯友宜能帶團前往烏克蘭參訪。

侯友宜表示，謝謝邀請，但若要幫助烏克蘭，可以提供很多人道協助及戰後重建的幫忙，但不要去晃一圈，帶給人家困擾。

侯友宜強調，對一個國家的幫助，可以在和平主義下提供人道援助等實惠，人去不去都是方式的選擇，林秉宥去了烏克蘭，這是很不容易選擇，但沒去不代表不勇敢，仍可共同提供協助，給烏克蘭加油打氣。