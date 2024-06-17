影／藍新北黨團挺財劃法 批陳其邁「只想到自己」

財劃法持續引發討論，新北市議會國民黨團今開記者會抨擊民進黨應該儘速同意，讓地方更有預算做建設，同時也批高雄市長陳其邁遷都說法是只想到自己。學者也說，把餅做大就不會有分配的問題，現在差距實在懸殊，地方非常可憐。

立院財委會將於19日將續審攸關中央地方如何分配財源的「財政收支劃分法」，新北市議會國民黨團今開「議員政見誰兌現？ 錢留新北接地氣 重修財劃法 市政更順利」記者會，盼透過財政畫分，儘速讓地方財政更健全。

國民黨團書記長陳偉杰批評，目前財劃法非常不公平，中央前瞻第三期特別預算中，高雄市就占了四分之一，台北市是六都墊底，甚至比嘉義、屏東、雲林還要低；議員們常反映民眾需求、爭取建設，卻因為預算問題，都要拜託市府來跟中央拜託，如果中央公平也就算了，偏偏就厚此薄彼。

國民黨團副書記長江怡臻也批評，各縣市好不容易有共識，中央應該將多的15%預算還給地方政府，議員們很多政見也都需要預算，呼籲民進黨議員更應該喊話中央的民進黨立委及賴清德總統修財劃法，不要成為民進黨、中央或賴的護衛軍。

國民黨團財務長表示，中央不修正，是嚴重傷害地方自治精神，讓中央集權又「集錢」；新北市議員林金結指出，財劃法已經25年沒有修，賴清德從行政院長、副總統到總統都還是不修；新北市議員林國春也說，中央那麼多財稅，很多警政、消防等卻都還是由地方政府買單。

台北商業大學財政稅務系教授黃耀輝直呼，財劃法就是要解決垂直財政失衡的問題，統籌分配稅款若把餅做大，分配就不是問題；其實回顧過去歷史資料，民國88年後中央收入從57%成長到平均75%，且還是已經扣除掉中央給地方各項補助的情況下，所以地方非常可憐。

黃耀輝批評，民進黨還抹黑，說什麼會讓中央吐出1.5兆，但修法方向最多只是回到中央拿六成、地方拿四成的情況。另外，稅收來講國稅也占九成，而地方稅僅有一成。這次修法是超越黨派，反而是民進黨執政的屏東縣、嘉義縣受益最多，不該再反對。