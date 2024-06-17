調閱文件被塗黑已成常態 立院只能是無牙的老虎？

行政院提國會改革覆議案即將在本周五表決，藍綠立委也將在全院委員會上對國會改革必要性展開論戰。恰巧的是立法院內政委員會日前成立「數位調閱小組」，但現在卻被藍委踢爆，內政部提供給立委的資料竟出現「塗黑」、「馬賽克」等情況，若攤開立院調閱小組紀錄可發現，塗黑、遮掩事件已不是頭一遭，更凸顯完善國會調查權的必要性。

大法官在釋字第585號解釋中提及，立法院為有效行使「憲法」所賦予的立法職權，應享有一定的調查權，而這調查權一直沒有相關細則與配套措施，僅在立法院職權行使法第45條中明訂，「立委可在院會或委員會成立調閱小組，向特定機關調閱資料」。

由於調查權規則不夠完善，成為政府部門逃避監督的巧門。回顧過去立院調閱小組紀錄，政府部門給予立法院的資料，經常以個資、機密為由塗黑、遮蔽，台北市長蔣萬安擔任立委時曾參與疫苗調閱小組，結果衛福部將原始合約大量塗黑、遮蔽，讓蔣萬安看完只感覺「白色巨塔怎麼一片漆黑」；民眾黨前立委賴香伶也稱，「6行字被塗掉3行半」，前後文根本看不懂。

而在國民黨踢爆數位調查小組資料塗黑事件前，其實還發生一個案例。立法院交通委員會成立「鏡電視申設及後續弊案爭議」調閱專案小組，國民黨立委魯明哲看了資料後稱「有種被耍的感覺！」現場只有4、5個檔案夾，有一個檔案竟然只有一張紙，僅列檢調調閱幾次文件，但也沒說明調閱什麼文件，有一份報告還是給立院的舊資料，忍不住痛批NCC「滿低級的」。

如今數位身分證政策已浪費人民公帑14億元預算，立法院成立身分證調閱小組向內政部調閱文件釐清疑點，現在又被藍委發現內政部提供的文件有好幾冊是「全冊塗黑」，有些資料還用了3種馬賽克，讓藍委痛批「根本是文字天書」。

而政府部門愈是遮遮掩掩，愈啟人疑竇，究竟疫苗採購、鏡電視申設過程、數位身分證等案，到底有何見不得光之處？而此事正好給國會改革添柴火。當立院盡監督職責調閱政府部門文件時，總是收到遮掩、塗黑等文件，若無法修法逼迫政府交出該交出的資料，那立院調查權永遠猶如紙上談兵，朝野只能成為行政院護航大隊。