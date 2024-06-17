快訊

「受害者連信義廣場都不敢走」！消基會啟動寶林茶室團訟 金額可能破億

93歲資深女星進食噎到 引發肺部感染送醫不治

超沒存在感！台灣1縣市被酸「廢到笑」 網狂搖頭：你不吃菜？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

調閱文件被塗黑已成常態 立院只能是無牙的老虎？

聯合報／ 記者唐筱恬
國民黨立院黨團副書記長徐巧芯（左起）、許宇甄、立委張智倫今天在立法院黨團舉行記者會，指出內政委員會成立「數位身分證換發政策及預算執行專案調閱小組」，要求內政部提供「服務計劃書」相關資料，然而內政部提供的資料內容幾乎「全都被塗黑」，質疑內政部為何要隱藏「服務計劃書」內容，並要求若內政部還是不願提供相關資料，不排除將刪除相關預算。記者許正宏／攝影
國民黨立院黨團副書記長徐巧芯（左起）、許宇甄、立委張智倫今天在立法院黨團舉行記者會，指出內政委員會成立「數位身分證換發政策及預算執行專案調閱小組」，要求內政部提供「服務計劃書」相關資料，然而內政部提供的資料內容幾乎「全都被塗黑」，質疑內政部為何要隱藏「服務計劃書」內容，並要求若內政部還是不願提供相關資料，不排除將刪除相關預算。記者許正宏／攝影

行政院提國會改革覆議案即將在本周五表決，藍綠立委也將在全院委員會上對國會改革必要性展開論戰。恰巧的是立法院內政委員會日前成立「數位調閱小組」，但現在卻被藍委踢爆，內政部提供給立委的資料竟出現「塗黑」、「馬賽克」等情況，若攤開立院調閱小組紀錄可發現，塗黑、遮掩事件已不是頭一遭，更凸顯完善國會調查權的必要性。

大法官在釋字第585號解釋中提及，立法院為有效行使「憲法」所賦予的立法職權，應享有一定的調查權，而這調查權一直沒有相關細則與配套措施，僅在立法院職權行使法第45條中明訂，「立委可在院會或委員會成立調閱小組，向特定機關調閱資料」。

由於調查權規則不夠完善，成為政府部門逃避監督的巧門。回顧過去立院調閱小組紀錄，政府部門給予立法院的資料，經常以個資、機密為由塗黑、遮蔽，台北市長蔣萬安擔任立委時曾參與疫苗調閱小組，結果衛福部將原始合約大量塗黑、遮蔽，讓蔣萬安看完只感覺「白色巨塔怎麼一片漆黑」；民眾黨前立委賴香伶也稱，「6行字被塗掉3行半」，前後文根本看不懂。

而在國民黨踢爆數位調查小組資料塗黑事件前，其實還發生一個案例。立法院交通委員會成立「鏡電視申設及後續弊案爭議」調閱專案小組，國民黨立委魯明哲看了資料後稱「有種被耍的感覺！」現場只有4、5個檔案夾，有一個檔案竟然只有一張紙，僅列檢調調閱幾次文件，但也沒說明調閱什麼文件，有一份報告還是給立院的舊資料，忍不住痛批NCC「滿低級的」。

如今數位身分證政策已浪費人民公帑14億元預算，立法院成立身分證調閱小組向內政部調閱文件釐清疑點，現在又被藍委發現內政部提供的文件有好幾冊是「全冊塗黑」，有些資料還用了3種馬賽克，讓藍委痛批「根本是文字天書」。

而政府部門愈是遮遮掩掩，愈啟人疑竇，究竟疫苗採購、鏡電視申設過程、數位身分證等案，到底有何見不得光之處？而此事正好給國會改革添柴火。當立院盡監督職責調閱政府部門文件時，總是收到遮掩、塗黑等文件，若無法修法逼迫政府交出該交出的資料，那立院調查權永遠猶如紙上談兵，朝野只能成為行政院護航大隊。

國會改革 數位身分證 立法院

延伸閱讀

藍提案大巨蛋解套蔣萬安強調尊重議會 遠雄：月底消安送審

大巨蛋強降雨室內又漏水 蔣萬安：視營運不佳列績效考評

大巨蛋遇大雨就漏水 蔣萬安：列入年度績效考評

不滿修財劃法獨厚北市陳其邁喊遷都 蔣萬安：北市貢獻40%僅分15%

相關新聞

被黃捷嗆「罷免我來處理」 徐巧芯反酸：「8+9」？

民進黨立委黃捷日前透露有很多人想要罷免國民黨立委徐巧芯，還放話「我來處理」。徐巧芯今天反酸黃捷是「8+9」（指屁孩、好逞...

陳其邁提遷都反制藍版財劃法 黃偉哲：若未獲善意贊成遷高雄

高雄市長陳其邁針對財劃法修法，昨指稱不公平，表示國民黨修法版本要讓首都增加3%分配款，「我就叫賴總統把首都遷來高雄」，台...

女檢包庇涉詐男友竟無刑責 黃國昌：法務部長「踹共」

台北地檢署偵辦律師鄭鴻威擔任詐騙集團軍師案，之後爆發司法版無間道案外案。民眾黨立委黃國昌今天爆料，這起詐騙案件其中一名涉...

綠問行政院覆議案 侯友宜：等你請我當行政院長再來說

立法院本周將決戰行政院所提覆議案，民進黨新北市議員顏蔚慈今天總質詢，詢問新北市長侯友宜對行政院覆議案態度？侯表示，這是行...

影／藍新北黨團挺財劃法 批陳其邁「只想到自己」

財劃法持續引發討論，新北市議會國民黨團今開記者會抨擊民進黨應該儘速同意，讓地方更有預算做建設，同時也批高雄市長陳其邁遷都...

調閱文件被塗黑已成常態 立院只能是無牙的老虎？

行政院提國會改革覆議案即將在本周五表決，藍綠立委也將在全院委員會上對國會改革必要性展開論戰。恰巧的是立法院內政委員會日前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。