民眾黨已成小藍？未來方向待觀察

【台灣醒報記者呂翔禾特稿】國會三黨不過半，原本外界都期望民眾黨成為關鍵少數，不過至今民眾黨投票不是棄權就是支持國民黨，尤其是近日《黨產條例》棄權更引發基層怒火，質疑此議題沒有與國民黨合作的必要。以致民眾黨漸漸被歸類為小藍。但若能在特定議題與民進黨合作，或是對國民黨的政策提出更多批判，也許能有更多在兩黨間遊走的彈性。

期待能超脫藍綠

立法院院會14日表決國民黨團為救國團16億資產解套所提出的《黨產條例》修正案，民眾黨8席立委全體缺席投票，國民黨憑人數優勢成功一讀。對此，民眾黨台中市黨部主委、台中市議員江和樹說，接到上百通電話，被支持者罵死了，原因是民眾黨辜負「討厭藍綠」選民的期待。

民眾黨之所以能獲得8席立委，時任總統候選人柯文哲也獲得3百多萬票的支持，就是因為選民寧願投給民眾黨，也不要投給國民黨，讓藍營可以政黨輪替；小草們也不想再支持民進黨政權，「超脫於藍綠之外」，走自己的路，是選民這次賦予民眾黨的期待，要不然應該都投給國民黨，才能集中選票、政黨輪替。

不表決就是挺藍？

此外，立法院也經歷藍綠絕對多數16年後，再次迎來三黨不過半的狀況，民眾雖在執政方面仍支持民進黨，卻也希望透過國會的關鍵少數，減少過去任何一方靠多數輾壓的狀況。可如今，大如電價凍漲、國會改革的表決，小到委員會的散會表決，民眾黨似乎都讓自己身陷「小藍」的形象？

雖然民眾黨在「年金改革」、「立法院正副院長」與「黨產條例」的表決中缺席時，提出的說詞看似藍綠各打50大板，如年金改革方面，民眾黨表示：「對於國民黨的提案有疑慮…也發現民進黨所提出的『年金檢討報告』內容粗糙不堪一擊」，但不表決其實就是暗助人數比民進黨多一席的國民黨，絕對不是「沒有立場」。

關鍵少數未發揮作用

藍白可以在國會中過半，綠白當然也可以，若民眾黨與民進黨能在特定議題合作，也許能讓「關鍵少數」更名符其實。而民進黨自己也要想想，若要獲得民眾黨支持，就不能一路批評柯文哲與黃國昌，政策上也要與民眾黨有所妥協，否則在國會中只會持續受到藍白抵制。

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