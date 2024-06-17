數位身分證調閱文件塗黑？綠委：未發現重大瑕疵

國民黨立院黨團今舉行記者會，指立法院內政委員會於3月成立調閱專案小組，要求內政部針對數位身分證提供資料，沒想到竟有幾份文件「全冊塗黑」，甚至有文件只提供目錄，質疑內政部隱藏資訊。對此，有綠委則表示，自己也看過調閱的文件，並沒有發現重大瑕疵，對藍委說法表示尊重。

立法院內政委員會日前成立「數位身分證調閱小組」，希望了解相關資料。國民黨團今舉行「內政布2.0？數位身分證文件塗黑政府怕什麼？」記者會，國民黨立委許宇甄表示，立法院成立身分證調閱小組向內政部調閱相關文件釐清疑點，卻發現內政部提供的文件有好幾冊是全冊塗黑，有幾本只有提供目錄，質疑內政部將這些資料塗黑的目的為何？

許宇甄指內政部提供的文件有三大問題，包括資料時間不連貫、資料時間不完整，最後是資料大量圖黑的部分顯然有所隱瞞，本事件正好說明為什麼國會需要擁有「調查權」。

對此，民進黨立委、內政委員會召委吳琪銘表示，對國民黨立委的說法表示尊重，但他說，他本人也看過調閱的相關內容，立法院要求的部分都有按調閱程序、依法提供，並沒有發現什麼瑕疵，不清楚藍營立委不滿的地方是指哪些部分。