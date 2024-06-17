影／數位身分證預算資料遭塗黑 藍委批內政部怕什麼
國民黨立院黨團副書記長許宇甄、徐巧芯、立委張智倫今天在立法院黨團舉辦「內政布2.0？數位身分證文件塗黑政府怕什麼？」記者會，指出行政院在110年時暫緩推動換發數位身分證，錯誤政策浪費14億，而每年都還要編列6000多萬預算進行設備維護，對此立法院內政委員會成立「數位身分證換發政策及預算執行專案調閱小組」，要求內政部提供「服務計劃書」相關資料，然而調閱的立委卻發現，內政部提供的資料內容幾乎「全都被塗黑」，還變著花樣用各種馬賽克掩飾全都被塗黑的事實，甚至覺得塗黑太麻煩，之後的資料只提供目錄，立委質疑內政部為何要隱藏「服務計劃書」內容，不給審查維護預算的立法委員看？立委表示：下個會期將凍結這6000多萬維運費預算，若內政部還是不願提供相關資料，不排除將刪除相關預算。
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