數位身分證文件被「馬賽克」如天書 國民黨團：內政部想隱瞞什麼？

立法院內政委員會日前成立「數位身分證調閱小組」，立委希望了解相關資料。國民黨團今天表示，數位身分證政策已浪費14億元預算，但內政部提供給立委的資料竟出現全冊塗上「馬賽克」的情形，甚至有整本資料僅有目錄的狀況，根本是「文字天書」。藍營質疑是否有圖利廠商行為，認為國會改革五法勢在必行。

國民黨團上午召開「內政布2.0？數位身分證文件塗黑政府怕什麼？」記者會，國民黨立委許宇甄指出，數位身分證案沒有完整規畫就上路，存在隱私及資安問題，時任內政部長林右昌稱只賠了2.8億，但其實已經浪費了14億公帑。

許宇甄表示，立法院成立身分證調閱小組向內政部調閱相關文件釐清疑點，卻發現內政部提供的文件有好幾冊是全冊塗黑，有幾本只有提供目錄，內政部將這些資料塗黑的目的為何？許宇甄指內政部提供的文件有三大問題，包括資料時間不連貫、資料時間不完整，最後是資料大量圖黑的部分顯然有所隱瞞，本事件正好說明為什麼國會需要擁有「調查權」。

國民黨立委張智倫說，數位身分證原本預計花費42億元，由東元電機在2020年準備以32億元決標、中華電信則是要得標10億元軟體部分。時任行政院長蘇貞昌本來宣布要換發數位身分證，卻在隔年立刻喊卡。

張智倫提到，調閱小組去查負責數位身分證規畫案的國巨公司會議紀錄，發現內政部一年與國巨管理顧問公司開會超過20多次，卻沒有提供任何一次會議紀錄給調閱小組。追查內政部提供資料時發現，裡面有本高達1000多頁的服務計畫書，內容完全都是空白的，全被塗黑。

張智倫批，當初說要停止推動數位身分證，是說大陸資安問題及相關配套尚未完成，試問，內政部現在到底什麼部分有問題？然後也沒準備修法處理後續，每年卻仍要花6000萬維護相關設備。

國民黨立委徐巧芯表示，這些資料用了3種馬賽克，根本是文字天書，為什麼一點內容都不給立委看？下次大家要去調閱時，是不是都要帶些工具來嘗試破解這幾本「文字天書」？外界相當關心是不是有人跟特殊廠商簽約、圖利，這些內容皆應攤在陽光之下，這也說明國會改革五法為何如此重要。

許宇甄最後表示，內政部提供的資料，許多都是全冊塗黑，只有目錄，沒有內容，為什麼不能讓大家了解清楚狀況？內政部是不是在幫時任行政院長、現任賴清德總統隱瞞資訊？如有行政違失，應該譴責，如果有不法，便應移送法辦。