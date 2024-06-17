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不滿修財劃法獨厚北市陳其邁喊遷都 蔣萬安：北市貢獻40%僅分15%
高雄市長陳其邁針對財劃法修法，昨天再度稱不公平，表示國民黨修法版本要讓首都增加3%分配款，「我就叫賴總統把首都遷來高雄」。台北市長蔣萬安今天對於陳其邁的遷都高雄說，蔣說，台北市這幾年獲得的統籌分配稅款加上中央補助款，其實111年排名第4，去年排名第3，都不是第一，但台北市對中央的貢獻有40%，只獲15%。
蔣萬安今天上午出席兒童發展篩檢及聯合評估衛教主軸記者會，媒體問蔣，對於陳其邁不滿財劃法的國民黨修法版本，並嗆「我就叫賴總統把首都遷來高雄」。
蔣萬安說，他之前都有提過，台北市其實在這幾年，獲得的統籌分配稅款加上中央補助款，其實在111年只有排名第4，去年排名第3，都不是第一、拿最多補助款的。
蔣提到，不過台北市對中央的財稅貢獻有40%，只有獲得15%，所以很希望這次財劃法修法，如果可以一定是希望「將餅做大」，了解地方實際需求，才能夠讓中央與地方共同合作，推動各項市政。
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