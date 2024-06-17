賴清德指首戰即終戰是投降主義拒接受 蔣萬安：別意識形態掛帥

賴清德總統昨天以三軍統帥身分，主持黃埔軍校百年校慶，賴再度重申兩國互不隸屬，更強調不能夠接受「首戰即終戰」的投降主義，前總統馬英九辦公室回應，人民希望的是避戰，並非引戰的總統？北市長蔣萬安今天也被問及此說法，蔣表示，兩岸的和平穩定與繁榮發展，是所有民眾共同期待，也希望賴政府應該要傾聽民眾基層的聲音，而且不要意識型態掛帥。

賴清德昨天重申，「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」及「中華民國台灣前途由兩千三百萬人民共同決定」，還批評「首戰即終戰」的說法是投降主義。馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，賴總統的演說顯示傾向尋求戰爭，但人民需要的是避免戰爭的總統，不是引戰的總統。

蔣萬安今天上午出席兒童發展篩檢及聯合評估衛教主軸記者會，媒體問及此看法，蔣表示，兩岸的和平穩定與繁榮發展，這是大家、所有民眾共同的期待，所以大家也希望，賴政府應該要傾聽民眾基層的聲音，而且不要意識型態掛帥。

另外，媒體也問蔣萬安，怎麼看連勝文昨天說，從小學校就有提到說「我們是堂堂正正中國人」，蔣仍回應，我們都是中華民國國民。