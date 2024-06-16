曹興誠：中共若掌控立院 可藉癱瘓行政司法顛覆台灣

中央社／ 台北16日電
前聯電董事長曹興誠表示，中共持續對台灣發動心理戰、輿論戰與法律戰，這3戰都屬於認知作戰。中央社
前聯電董事長曹興誠表示，中共持續對台灣發動心理戰、輿論戰與法律戰，這3戰都屬於認知作戰。中央社

前聯電董事長曹興誠接受電子媒體專訪表示，中共持續對台灣發動心理戰、輿論戰與法律戰，這3戰都屬於認知作戰；若中共掌控立法院，進而癱瘓台灣的行政司法及抗共保台力量，就可從內部顛覆台灣。

數字台灣節目邀請曹興誠談論台灣未來發展前景議題，今天晚間播出專訪完整內容。曹興誠指出，中共在軍事上並無攻打台灣的能力，但中共若透過掌控立法院，藉由立法院的擴權，就可癱瘓台灣的行政與司法，以及抗共保台的力量，中共就可以從內部顛覆台灣。

他認為，民團日前在立法院外抗議國會擴權修法，以及各地響應串聯的青鳥活動都非常重要，應該藉這些活動發揮公民拒絕國會擴權的權利。

曹興誠說，中共持續對台灣發動心理戰、輿論戰、法律戰等3戰，「已經搞了20幾年」，並節節進逼，這3戰都屬於認知作戰，兩岸現在主戰場是在認知戰。

談到台灣主體性的建立，曹興誠認為，台灣應該朝「真善美樂」的文明國家目標與價值前進，並且與美國分工合作，台灣獨立是順應文明的趨勢。

至於如何應對中國，曹興誠呼籲，要防止中共從內部分化台灣，台灣內部共識應是「保持現狀」，反對中共引發的戰爭；為維繫民主體制，台灣要向「真善美樂」的文明狀態提升，反對「專制欺瞞、假惡醜苦」的文化墮落。

他指出，台灣應向國際社會傳遞，台灣實質獨立已經逐漸得到自由世界認同，並要讓世界了解，台灣絕非中華人民共和國的一部分，且重點工作應是駁斥中共的「反分裂國家法」，在國際上成功否定「反分裂國家法」，才能獲得美日歐盟的正式承認。

中共 曹興誠 立法院

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