藍營稱群眾發生衝突 發起者負全責 洪申翰：毫無羞恥
國會改革法案的覆議案將於21日在立法院會投票表決，親綠公民團體預告重回立法院抗議，國民黨也申請路權號召民眾上街聲援，兩邊支持者都將聚集在青島東路上。國民黨立院黨團書記長洪孟楷對此表示，若真有暴力衝突，發起者要負責任。民進黨立委洪申翰反批說，「你媽媽是不是沒有教過你，什麼是負責任？」
洪申翰今在臉書上表示，「生眼睛沒看過這麼無賴的」，強調公民團體搶先在6月21日覆議案表決當日，合法申請到立法院周遭的大型群眾集會；這是公民自主的行動，民進黨完全沒有介入。
他批評說，國民黨動作比公民團體慢太多，還偏偏不顧群眾衝突的可能，要緊湊在青鳥群眾旁邊，動員完全相反立場的群眾集結，企圖引發兩方群眾衝突的風險。
對於洪孟楷說，如果發生衝突，民間團體的發起者要負全責，洪申翰痛批對方是毫無羞恥，很明顯是「我亂搞，你負責！」他並痛批說，「你媽媽是不是沒有教過你，什麼是負責任？」
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