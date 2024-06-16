反國會濫權與林沛祥對話 林未現身 另主辦座談會深入談
社團法人台灣經濟民主連合等團體，今晚在基隆市慶安宮廣場舉辦「反國會濫權，與林沛祥對話」活動，下午並先到立委林沛祥服務處送邀請函。林沛祥今晚已有行程無法出席，並說已空出22日下午時段，主辦座談會與公民團體探討這個議題。
經民合等團體14日起連著3天，先後在新北市運動廣場、淡水捷運公園和基隆慶安宮舉辦活動，點名要與在地立委葉元之、洪孟楷和林沛祥「對話」。經民合並宣告19日起連3天號召民眾在立法院集結，表達反對國會濫權法案。
基隆場今晚6點30分在慶安宮登場，主辦單位下午3點30分前往林沛祥在基隆一路的服務處，遞交「反國會濫權」公民對話活動邀請函，希望林沛祥到場表達意見，說明立場。
林沛祥團隊發言人黃申棟表示，國會改革引起社會關注，這是影響深遠的議題，林沛祥一直希望能有更多機會與各界對談。身為立委需以國會議事為重，在總質詢結束後會是比較好的時間安排。
黃申棟說，林沛祥已空出22日下午時段，若公民團體沒有其他日期規畫，希望在這一天舉辦座談會探討這項議題。團隊協尋了幾處地點後，初步洽談在基隆Working Bar創業商務空間舉辦，由林支付場地費用，歡迎公民團體和所有關心這項議題的民眾參加，公開透明的討論國會改革爭議。
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