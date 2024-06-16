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民眾黨張凱鈞見國台辦副主任 民眾黨急聲明：個人名義非代表黨中央

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
民眾黨台商事務委員會主委張凱鈞說，民眾黨堅持透過多方對話，取長補短，共同追求兩岸關係和平發展。記者陳政錄／攝影
民眾黨台商事務委員會主委張凱鈞說，民眾黨堅持透過多方對話，取長補短，共同追求兩岸關係和平發展。記者陳政錄／攝影

大陸在福建舉辦海峽論壇民眾黨台商事務委員會主委張凱鈞率團出席，14日與大陸國台辦副主任潘賢掌單獨會見，並稱民眾黨堅持「兩岸一家親」。民眾黨中央發出聲明指，張凱鈞是以「個人名義」參加海峽論壇，並非代表黨中央出席。

民眾黨發言人戴于文下午緊急發出聲明強調，民眾黨並未收到海峽論壇的正式邀請，也沒有派員參加海峽論壇，張凱鈞並非代表黨中央，呼籲相關人等前往交流應遵守中華民國憲法、該黨黨章及相關紀律。

民眾黨立委陳昭姿則說，民眾黨並未正式收到邀請，也未派員參加海峽論壇，無法理解為何會有報導指張凱鈞代表民眾黨參加，並做出非常不恰當的言論。她認為黨部應該盡快調查是否有如報導所稱的狀況，若屬實應速依黨部紀律程序及規定處理，避免民眾黨被抹紅與傷害。

張凱鈞受訪表示，民眾黨台商事務委員會隸屬於黨中央底下，他這次出席海峽論壇是「向黨中央報准後參加」，而他與對方所談的兩岸論述，也是民眾黨主席柯文哲一貫的論述主張，並沒有超出柯文哲兩岸論述之外。

張凱鈞 民眾黨 海峽論壇

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