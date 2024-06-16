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民眾黨張凱鈞見國台辦副主任 民眾黨急聲明：個人名義非代表黨中央
大陸在福建舉辦海峽論壇，民眾黨台商事務委員會主委張凱鈞率團出席，14日與大陸國台辦副主任潘賢掌單獨會見，並稱民眾黨堅持「兩岸一家親」。民眾黨中央發出聲明指，張凱鈞是以「個人名義」參加海峽論壇，並非代表黨中央出席。
民眾黨發言人戴于文下午緊急發出聲明強調，民眾黨並未收到海峽論壇的正式邀請，也沒有派員參加海峽論壇，張凱鈞並非代表黨中央，呼籲相關人等前往交流應遵守中華民國憲法、該黨黨章及相關紀律。
民眾黨立委陳昭姿則說，民眾黨並未正式收到邀請，也未派員參加海峽論壇，無法理解為何會有報導指張凱鈞代表民眾黨參加，並做出非常不恰當的言論。她認為黨部應該盡快調查是否有如報導所稱的狀況，若屬實應速依黨部紀律程序及規定處理，避免民眾黨被抹紅與傷害。
張凱鈞受訪表示，民眾黨台商事務委員會隸屬於黨中央底下，他這次出席海峽論壇是「向黨中央報准後參加」，而他與對方所談的兩岸論述，也是民眾黨主席柯文哲一貫的論述主張，並沒有超出柯文哲兩岸論述之外。
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