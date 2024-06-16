嗆聲徐巧芯 王世堅：國民黨可直接提倒閣 解散國會、全面改選

民進黨台北市黨部今舉辦「反濫權、護民主」活動，邀請民進黨秘書長林右昌、民進黨立院黨團幹事長吳思瑤、立委吳沛憶、洪申翰與王世堅開講，還有數名台北市議員出席，雖然大雨下不停，但仍有上百位民眾穿著雨衣、撐著雨傘到場參與。

王世堅說，國民黨立委和大家都是好朋友，但仔細看會發現，「他們個個是好人，但一起幹壞事」，他批評國民黨與民眾黨立委黃國昌是「小人報仇一天到晚」，甚至和國民黨一搭一唱，支持反年改、支持國產變黨產。立委傅崐萁提出的「花東三法」還說要BOT，2.5兆的金額全世界沒人會來，只有中國，因為要併吞台灣。

王世堅最後嗆立委徐巧芯，過去她曾說，若1位國民黨立委被罷免，她就要發起罷免5位民進黨立委，「不用這麼麻煩，可以直接提出倒閣、解散國會，全面改選，要就一次來，不用每天吵來吵去、亂來亂去」。

吳思瑤提到，過去有句話叫做「都是阿共的陰謀」，現在要改成「一切都是共產黨的陽謀」，中國早訂定統戰計畫，鎖定立法院長韓國瑜、傅崐萁與其「傅隨組織」黃國昌，要透過立法院假改革之名行奪權之實，聯手成為全台最大詐騙集團。

吳沛憶指出，黃國昌仍在四處說謊，向人民說「有討論」法案，但他在委員會內只討論3次，3次加起來的時間僅25秒，「黃國昌在關鍵時刻不但不舉（手），還只有（發言）25秒」，民進黨提出的國會改革法案還被程序委員會擋7次，不讓法案在委員會中討論。