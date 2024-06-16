快訊

亂停車惹禍？桃園轎車停門口遭怪手砸爛 里民通報「竟是這原因」

黃埔建軍百年校慶 柯志恩出席感嘆：盼民進黨吃果子拜樹頭

雨彈升級！13縣市豪大雨特報 北市3地區發布淹水警戒

嗆聲徐巧芯 王世堅：國民黨可直接提倒閣 解散國會、全面改選

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
民進黨今天舉辦「反濫權、護民主」宣講台北場遇上大雨，仍有不少民眾撐著雨傘、冒著大雨前來力挺，民進黨秘書長林右昌（中）率領台北市議員何孟樺（右起）、林延鳳、洪婉臻、顏若芳、陳賢蔚等，感謝大家在這樣的天氣站出來。記者胡經周／攝影
民進黨今天舉辦「反濫權、護民主」宣講台北場遇上大雨，仍有不少民眾撐著雨傘、冒著大雨前來力挺，民進黨秘書長林右昌（中）率領台北市議員何孟樺（右起）、林延鳳、洪婉臻、顏若芳、陳賢蔚等，感謝大家在這樣的天氣站出來。記者胡經周／攝影

民進黨台北市黨部今舉辦「反濫權、護民主」活動，邀請民進黨秘書長林右昌、民進黨立院黨團幹事長吳思瑤、立委吳沛憶、洪申翰與王世堅開講，還有數名台北市議員出席，雖然大雨下不停，但仍有上百位民眾穿著雨衣、撐著雨傘到場參與。

王世堅說，國民黨立委和大家都是好朋友，但仔細看會發現，「他們個個是好人，但一起幹壞事」，他批評國民黨與民眾黨立委黃國昌是「小人報仇一天到晚」，甚至和國民黨一搭一唱，支持反年改、支持國產變黨產。立委傅崐萁提出的「花東三法」還說要BOT，2.5兆的金額全世界沒人會來，只有中國，因為要併吞台灣。

王世堅最後嗆立委徐巧芯，過去她曾說，若1位國民黨立委被罷免，她就要發起罷免5位民進黨立委，「不用這麼麻煩，可以直接提出倒閣、解散國會，全面改選，要就一次來，不用每天吵來吵去、亂來亂去」。

吳思瑤提到，過去有句話叫做「都是阿共的陰謀」，現在要改成「一切都是共產黨的陽謀」，中國早訂定統戰計畫，鎖定立法院長韓國瑜、傅崐萁與其「傅隨組織」黃國昌，要透過立法院假改革之名行奪權之實，聯手成為全台最大詐騙集團。

吳沛憶指出，黃國昌仍在四處說謊，向人民說「有討論」法案，但他在委員會內只討論3次，3次加起來的時間僅25秒，「黃國昌在關鍵時刻不但不舉（手），還只有（發言）25秒」，民進黨提出的國會改革法案還被程序委員會擋7次，不讓法案在委員會中討論。

林右昌表示，國民黨、民眾黨聯手通過以國會改革包裝的濫權法案，不經討論、強行通過，引發青島東路10萬人上街頭，民眾黨主席柯文哲還說要電視辯論，若真要如此，為何不在立法院委員會內好好討論？呼籲民眾黨21日覆議案表決可以投下贊成票，把法案退回立法院重新討論，「黃國昌那席不用管他，希望其他7席能起義歸來、懸崖勒馬」。

民進黨今天舉辦「反濫權、護民主」宣講台北場遇上大雨，仍有不少民眾撐著雨傘、冒著大雨前來力挺。記者胡經周／攝影
民進黨今天舉辦「反濫權、護民主」宣講台北場遇上大雨，仍有不少民眾撐著雨傘、冒著大雨前來力挺。記者胡經周／攝影
民進黨今天舉辦的「反濫權 護民主」宣講台北場遇上大雨，仍有不少民眾撐著雨傘、冒著大雨前來力挺，民進黨秘書長林右昌（左二）感謝大家在這樣的天氣站出來，並表示下著大雨大家還站出來反對藍白濫權，因為大家都知道是假改革、真擴權。記者胡經周／攝影
民進黨今天舉辦的「反濫權 護民主」宣講台北場遇上大雨，仍有不少民眾撐著雨傘、冒著大雨前來力挺，民進黨秘書長林右昌（左二）感謝大家在這樣的天氣站出來，並表示下著大雨大家還站出來反對藍白濫權，因為大家都知道是假改革、真擴權。記者胡經周／攝影
民進黨今天舉辦「反濫權、護民主」宣講台北場遇上大雨，仍有不少民眾撐著雨傘、冒著大雨前來力挺，宣講的台北市議員許淑華（右）淋著大雨對現場民眾發表演說。記者胡經周／攝影
民進黨今天舉辦「反濫權、護民主」宣講台北場遇上大雨，仍有不少民眾撐著雨傘、冒著大雨前來力挺，宣講的台北市議員許淑華（右）淋著大雨對現場民眾發表演說。記者胡經周／攝影

國民黨 民進黨 黃國昌

延伸閱讀

柯建銘酸民眾黨私設刑堂 黃國昌反擊：邏輯錯亂

遭沈伯洋點名跟傅崐萁有毀台計畫 黃國昌驚訝：他精神狀態還好嗎？

爭議事件再添一樁 徐巧芯：王義川二度違規闖紅燈

質疑徐巧芯婆婆貸款不成比例 基進黨今告發徐巧芯「詐欺銀行罪」

相關新聞

賴清德：不能接受「首戰即終戰」投降主義 馬辦回應了

賴清德總統今日出席陸軍官校校慶致詞，提到不能夠接受「首戰即終戰」的投降主義。馬英九基金會執行長蕭旭岑今表示，賴總統的演說...

嗆聲徐巧芯 王世堅：國民黨可直接提倒閣 解散國會、全面改選

民進黨台北市黨部今舉辦「反濫權、護民主」活動，邀請民進黨秘書長林右昌、民進黨立院黨團幹事長吳思瑤、立委吳沛憶、洪申翰與王...

陸官黃埔百年校慶演說 凸顯賴清德論述的矛盾與空洞

賴清德總統參加鳳山陸軍官校百年校慶，雖然嘗試著展現些許政治妥協，接受陸官來自大陸的百年歷史，演說時仍藉著斷代敘述，切割台灣與大陸的歷史淵源，為隨後提出的兩國論鋪陳，最終兩國互不隸屬的政治爭議言論，還是在陸軍官校百年校慶當中出現了，讓已經緊張的兩岸關係，更添變數。

執政快滿月卻低調再低調？ 謀定後動的賴清德何時才反守為攻

賴清德總統就任即將滿月，不過公開行程卻不多，存在感稍嫌低。而他今（16）日出席黃埔百年校慶的致詞，差不多已是520後「話最多」的一次。有黨政人士指出，總統府現在分工明確，總統非常認真在熟悉各項事務，可說是正蓄勢待發；不過也有綠委私底下說，國會衝突轉移了民眾注意力，呼籲總統應盡快提出新政，才能扳回朝小野大的困境。究竟賴清德何時才要反守為攻？

經長稱「電價非越便宜越好」 藍委疑：為再漲電價打預防針？

經濟部長郭智輝昨天表示，「電價不是愈便宜愈好」掀起輿論討論。國民黨立委許宇甄今（16）日表示，郭智輝來自產業界，換了位置...

張麗善海峽論壇演說促對話、交流 劉建國：應重視台灣人民感受

中國16屆海峽論壇昨天登場，雲林縣長張麗善致詞強調，沒有交流就沒有和平，期待透過對話推動兩岸關係朝和平穩定方向邁進。民進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。