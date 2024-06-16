快訊

大雷雨特報！雨彈炸大台北13縣市 山區慎防雷雨勿戲水釣魚

妙齡女台體大外擦撞公車遭輾亡 母親崩潰痛哭無法警詢

經長稱「電價非越便宜越好」 藍委疑：為再漲電價打預防針？

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立委許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供
國民黨立委許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供

經濟部長郭智輝昨天表示，「電價不是愈便宜愈好」掀起輿論討論。國民黨立委許宇甄今（16）日表示，郭智輝來自產業界，換了位置換了腦袋，為了幫政府錯誤能源政策擦屁股，現在連電價不是愈便宜愈好都說得出來，難道電價要愈貴才愈好嗎？質疑郭智輝是否是為10月再漲電價打預防針？

郭智輝昨天接受電視節目專訪，談及電價問題時表示，電價議題有兩大原則，一是將本求利，畢竟台電現在還是虧錢；二是國人可以承受多少價格，希望大家在舒適生活的同時，能夠節省用電。不過他也說，不是愈便宜愈好，當電價太便宜，大家容易浪費電，家裡空間30坪，約2台冷氣就夠，但因為有3個房間、1個廚房，最後裝了4台冷氣，這其實不必要。

許宇甄指出，根據能源署資料，2022年電力消費概況總量約為2795億度，工業部門消費1569億度（56.1%），住宅部門消費510億度（18.2%），服務業部門消費477億度（17.1%），運輸部門消費17億度（0.6%）。依照郭智輝的邏輯，用電愈高的應該花愈多錢購電，郭智輝應該問問工業部門願不願意再多花錢買電，因為台灣消費電力最多的是工業部門，不是郭智輝所認知的一般消費大眾。

許宇甄再指出，郭智輝擔任部長後可能忘了，美國商會、歐洲商會，均曾對我國提出示警，建議政府應該確保可長久，且價格具有競爭力的能源，並強調這對台灣的經濟成長至關重要。工總也曾提出建言，期盼賴清德政府採取務實而開放的態度，不要將核能摒除在國家電力配比之外。

許宇甄質疑，政府錯誤的能源政策造成工業、民生用電不穩，還讓台電負債將近4000億，人民必須承擔更高的用電價格，試圖擦脂抹粉，郭智輝不先檢討錯誤的能源政策，卻講電價不是愈便宜愈好，是為10月再漲電價打預防針嗎？還是想藉由「以價制量」方式，讓人民不敢用電，以彌補核三廠停機後的電力缺口？

許宇甄強調，前幾日美國媒體CNBC報導指出「台灣過去7年內、發生3次大規模停電，如果台灣缺電，會衝擊全球產業。」全世界都在搶半導體產業、AI產業投資設廠，台灣已有良好的供應鏈，因而佔據先機。輝達執行長黃仁勳說自己正在台灣積極尋找合適的建廠地點，對於AI超級電腦這樣的高耗能設備，「電力限度」會是一個挑戰。

許宇甄認為，錯誤的能源政策不改，台灣電力穩定度就會備受質疑，而且無法提供具競爭力的能源，恐怕無法吸引外商來台設廠投資，郭智輝的挑戰很大，希望不要被民進黨的非核家園神主牌壓到喘不過氣。

許宇甄 郭智輝 電價

延伸閱讀

經長稱不必每房裝冷氣 楊瓊瓔：郭智輝家中裝幾台？

經長稱電價非越便宜越好 藍委酸：企業會覺得越貴越好？

電夠AI產業發展？經長郭智輝：精準計算結果是夠的

與綠委餐敘後改稱不考慮核電？ 郭智輝說話了

相關新聞

賴清德：不能接受「首戰即終戰」投降主義 馬辦回應了

賴清德總統今日出席陸軍官校校慶致詞，提到不能夠接受「首戰即終戰」的投降主義。馬英九基金會執行長蕭旭岑今表示，賴總統的演說...

經長稱「電價非越便宜越好」 藍委疑：為再漲電價打預防針？

經濟部長郭智輝昨天表示，「電價不是愈便宜愈好」掀起輿論討論。國民黨立委許宇甄今（16）日表示，郭智輝來自產業界，換了位置...

張麗善海峽論壇演說促對話、交流 劉建國：應重視台灣人民感受

中國16屆海峽論壇昨天登場，雲林縣長張麗善致詞強調，沒有交流就沒有和平，期待透過對話推動兩岸關係朝和平穩定方向邁進。民進...

台灣找陸網紅推廣觀光叫行銷 陸同樣作法就成了統戰？

兩岸關係不佳，交通部觀光局旗下的台旅會依舊積極在大陸推廣台灣觀光，邀請大陸網紅透過文字、圖片、影像介紹台灣各種好吃、好玩的訊息，更是台旅會過去十多年來慣用的宣傳手法。而當大陸採取同樣的手法宣傳大陸的觀光旅遊時，在號稱自由民主的台灣，竟然就變成一件嚴重的事了。

電視辯論遭拒 民眾黨22日北市辦國會改革宣講活動

立法院將於21日表決國會改革覆議案，藍綠紛紛動員下鄉宣講，而民眾黨主席柯文哲近期則拋電視辯論會遭到民進黨拒絕。民眾黨團今...

江啟臣與陳清龍同組划龍舟 外界解讀：未來市長與立委「藍白合」？

台中市運動局與台中市繁榮葫蘆墩促進會今在豐原舉辦龍舟及獨木舟體驗活動，民眾黨市議員兼理事長陳清龍、國民黨立法院副院長江啟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。