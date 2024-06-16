張麗善海峽論壇演說促對話、交流 劉建國：應重視台灣人民感受

中國16屆海峽論壇昨天登場，雲林縣長張麗善致詞強調，沒有交流就沒有和平，期待透過對話推動兩岸關係朝和平穩定方向邁進。民進黨雲林縣黨部主委、立委劉建國今天指出，對於張的談話基本上都尊重，但應重視台灣人民的感受，能否帶給農民實質利益，以中共過去的作為，他認為恐是徒然，還是擴展更多國家「卡實在」。

張麗善昨天參加海峽論壇，受邀上台致詞時除了陳述雲林推動智慧農業展現的亮眼成績，對於兩岸和平強調對話的重要，她說，沒有對話就沒有理解、沒有交流就沒有和平，期待和平是大家共同目標與方向，堅信透過誠意和善意的展現，讓兩岸關係更趨和緩，此行帶來台灣主流民意，希望互利互惠，推動兩岸關係朝和平穩定方向邁進。會後受訪並期待爭取更多農產品登陸。

劉建國今天受訪表示，他對張麗善談話內容基本上都尊重，但應該站在台灣的縣長高度，重視台灣人民的感受。特別是中國不理性地斷絕我國相關農產品，如果她參加這論壇可以帶給農民利益，基本上不會有人反對。但如果這個利益像過去一樣只是短利，或經常被無預警禁絕，這樣的話，說再多也是徒然。