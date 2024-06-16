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張麗善海峽論壇演說促對話、交流 劉建國：應重視台灣人民感受

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣長張麗善參加海峽兩岸論壇受邀上台致詞時強調兩岸對話促進和平的重要。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣長張麗善參加海峽兩岸論壇受邀上台致詞時強調兩岸對話促進和平的重要。記者蔡維斌／翻攝

中國16屆海峽論壇昨天登場，雲林縣長張麗善致詞強調，沒有交流就沒有和平，期待透過對話推動兩岸關係朝和平穩定方向邁進。民進黨雲林縣黨部主委、立委劉建國今天指出，對於張的談話基本上都尊重，但應重視台灣人民的感受，能否帶給農民實質利益，以中共過去的作為，他認為恐是徒然，還是擴展更多國家「卡實在」。

張麗善昨天參加海峽論壇，受邀上台致詞時除了陳述雲林推動智慧農業展現的亮眼成績，對於兩岸和平強調對話的重要，她說，沒有對話就沒有理解、沒有交流就沒有和平，期待和平是大家共同目標與方向，堅信透過誠意和善意的展現，讓兩岸關係更趨和緩，此行帶來台灣主流民意，希望互利互惠，推動兩岸關係朝和平穩定方向邁進。會後受訪並期待爭取更多農產品登陸。

劉建國今天受訪表示，他對張麗善談話內容基本上都尊重，但應該站在台灣的縣長高度，重視台灣人民的感受。特別是中國不理性地斷絕我國相關農產品，如果她參加這論壇可以帶給農民利益，基本上不會有人反對。但如果這個利益像過去一樣只是短利，或經常被無預警禁絕，這樣的話，說再多也是徒然。

劉建國表示，對於農產對岸「說斷就斷」，身為地方首長應要有18般武藝做好應變，應該要更務實一點，勿將蛋放同一籃子，應擴展更多台灣友好的國家，展現台灣農產實力，不要只依靠一個不確定性極高的中國市場。

對於雲林縣長張麗善在海峽兩岸發表的談話，民進黨立委劉建國表示尊重，但也應重視台灣人民感受。記者蔡維斌／攝影
對於雲林縣長張麗善在海峽兩岸發表的談話，民進黨立委劉建國表示尊重，但也應重視台灣人民感受。記者蔡維斌／攝影

劉建國 張麗善 雲林

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