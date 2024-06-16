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電視辯論遭拒 民眾黨22日北市辦國會改革宣講活動

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院將於21日表決國會改革覆議案，藍綠紛紛動員下鄉宣講，而民眾黨主席柯文哲近期則拋電視辯論會遭到民進黨拒絕。聯合報系資料照
立法院將於21日表決國會改革覆議案，藍綠紛紛動員下鄉宣講，而民眾黨主席柯文哲近期則拋電視辯論會遭到民進黨拒絕。聯合報系資料照

立法院將於21日表決國會改革覆議案，藍綠紛紛動員下鄉宣講，而民眾黨主席柯文哲近期則拋電視辯論會遭到民進黨拒絕。民眾黨團今日宣佈，將於表決覆議案隔天22日晚上，在台北市榮星花園舉辦「反貪腐、護台灣，反造謠、要真相」活動，要破解民進黨當家鬧事的瘋狂行為，一起展望未來，讓台灣不只有民主，還能真正做到監督、制衡等，以邁向國家治理。

民眾黨在臉書表示，「如果行政權是一把刀，可以深入各個角落、攫取無限資源，立法權就是它的刀鞘，可以保護人民避免遭受不當侵害。」立法院透過三讀通過的國會改革法案，也是多數民意支持的陽光法案，被民進黨扭曲為擴權、違憲，不但在立院裡意圖翻桌、還想透過覆議、沒收民主程序，投票投不過，就比群眾運動、比誰能撒資源動員，民進黨聲嘶力竭的反改革，到底在怕什麼？

民眾黨表示，美國是典型的總統制國家，美國國會藉由聽證調查權，遏止了行政權的不當濫權。1973年水門案聽證會證明了白宮主導的竊聽事件，導致時任總統尼克森下台；2024年前川普資深顧問因拒絕出席國會暴動調查聽證會，因「藐視國會」被判刑4個月。

民眾黨指出，這些民主國家的常態，被民進黨指責為「反民主」。民進黨在野時口口聲聲要推動「改革」，執政後就改口稱「擴權」，讓人民見識民進黨的無恥與雙標，「他們不惜代價的自打臉、究竟為了什麼？顯然民進黨想要的是一個不被監督、不被制衡、絕對的權力，好讓自己能夠絕對的腐化。」

國會改革覆議案於21日表決，民眾黨在臉書上批評，民進黨仍不放棄持續造謠、仇恨動員。民眾黨呼籲「國會改革法案已經通過且勢在必行，要做的事還有很多！」沒有合約的2500萬顆雞蛋採購、綠能弊案、電信信令疑似外洩人民遭監控案等，都在等待陽光灑進國會，真相水落石出的那一天。

民眾黨團宣佈將於22日在台北市榮星花園舉辦「反貪腐、護台灣，反造謠、要真相」活動。圖為民眾黨提供。
民眾黨團宣佈將於22日在台北市榮星花園舉辦「反貪腐、護台灣，反造謠、要真相」活動。圖為民眾黨提供。

國會改革 民眾黨 民進黨

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