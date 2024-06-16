汐止人推連署 籲廖先翔同意國會職權修法覆議案

立法院21日將表決行政院針對國會職權修法所提的覆議案。新北市汐止區居民、台大準研究生余東栩除了發起反國會濫權街講，也推動連署，希望在地國民黨立委廖先翔投票支持覆議案。

廖先翔回應，國會改革合法合憲合程序，更符合6成以上國民對於國家期待，過程中包括現在民進黨仍然在散播不實訊息誤導民眾，對於法案被民進黨誤導而有所誤解的民眾，他們會持續努力說明清楚。

立法院將於6月19日及20日召開全院委員會，邀請行政院長卓榮泰說明國會職權修法覆議案，各黨團推派代表詢答，並於6月21日院會進行記名投票表決。除了各政黨趕在表決前辦說明會拚場爭取選民認同，公民團體也已號召民眾再到立法院外表達訴求。

社群網站臉書（Facebook）粉絲專頁「七星燃眉立委觀測站」創辦人、台大社會研究所準研究生余東栩也持續在汐止與汐科火車站外針對反對國會濫權進行宣講，並自昨天起發動呼籲廖先翔同意覆議案的連署行動，預計20日下午送到廖先翔汐止服務處。

余東栩告訴中央社記者，目標是希望廖先翔支持行政院所提的覆議案，但如果只透過街講可能難以達成，因此才會發起連署，以此讓廖先翔知道這群選民的心聲，以及如果站在不同立場可能要付出的政治代價。

余東栩表示，昨天晚上就蒐集到18名民眾簽名，目標希望越多越好。

余東栩說，他自6月15日至20日晚間都會在汐止火車站或汐科火車站街講，同時徵求民眾連署，歡迎民眾以真名或匿名簽名，表達心聲。